«Російські залізниці» на свята призначили додатково 9 потягів до України

«Російські залізниці» на новорічні свята призначили додатково 9 потягів до України.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у РФ у прес-службі РЗ, 9 потягів призначені на 20 додаткових рейсів.

Крім того, у сполученні з Білоруссю додатково призначено 3 потяги на 4 рейси, у сполученні з Молдовою 1 потяг на 2 рейси і у сполученні з Фінляндією 2 потяги на 18 рейсів.

По території Росії у сполученні з Москвою призначено 95 додаткових потягів на 240 рейсів, у внутрішньому сполученні - 47 потягів на 118 рейсів.