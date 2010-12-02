«Російські залізниці» на свята призначили додатково 9 потягів до України
12:47, 02 грудня 2010Різне
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«Російські залізниці» на новорічні свята призначили додатково 9 потягів до України.
Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у РФ у прес-службі РЗ, 9 потягів призначені на 20 додаткових рейсів.
Крім того, у сполученні з Білоруссю додатково призначено 3 потяги на 4 рейси, у сполученні з Молдовою 1 потяг на 2 рейси і у сполученні з Фінляндією 2 потяги на 18 рейсів.
По території Росії у сполученні з Москвою призначено 95 додаткових потягів на 240 рейсів, у внутрішньому сполученні - 47 потягів на 118 рейсів.
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