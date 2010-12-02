Рада ухвалила закон про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону проголосували 236 народних депутатів із 424 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон встановлює правові та організаційні засади здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції.

Метою здійснення ринкового нагляду є вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів з відповідним інформуванням про це громадськість щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або за обґрунтовано передбачуваних умов і при належному встановленні та технічному обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам.

Метою здійснення контролю продукції є забезпечення відповідності продукції, що ввозиться на митну територію України, встановленим вимогам до моменту її випуску у вільний обіг на митній території України та недопущення ввезення на митну територію України продукції, яка становить серйозний ризик суспільним інтересам.

Закон передбачає, що органи ринкового нагляду та їхні посадові особи забезпечують захист персональних даних та інформації, що відповідно до закону є комерційною або іншою охоронюваною законом таємницею, до яких ці органи та посадові особи мають доступ у зв`язку зі здійсненням своїх повноважень.

Такі дані та інформація не підлягають розголошенню без дозволу осіб або органів, що їх надали, якщо інше не визначено цим або іншими законами України, чи використанню посадовими особами органів ринкового нагляду для особистих цілей.

Суб`єкти господарювання під час здійснення ринкового нагляду і контролю продукції мають право вимагати від посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд і контроль продукції, додержання вимог законодавства; перевіряти наявність у посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд та контроль продукції, наявність службових посвідчень бути присутніми під час здійснення всіх заходів ринкового нагляду тощо.

Суб`єкти господарювання зобов`язані при здійсненні господарської діяльності ефективно взаємодіяти між собою під час вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів, передбачених цим законом.

У разі, якщо виробники (імпортери) вважають або мають підстави вважати, що продукція, яку вони ввели в обіг, не відповідає встановленим вимогам, вони зобов`язані негайно вжити необхідних заходів із приведення такої продукції у відповідність з установленими вимогами, у тому числі шляхом вилучення її з обігу та/або її відкликання. У разі, якщо зазначена продукція становить ризик, виробники (імпортери) зобов`язані негайно повідомити відповідний орган ринкового нагляду про цю продукцію та надати необхідні відомості, зокрема, щодо такої невідповідності та будь-яких ужитих обмежувальних (коригувальних) заходів.

Закон передбачає, що ринковий нагляд здійснюється органами ринкового нагляду в межах сфер їхньої відповідальності Органи ринкового нагляду становлять єдину систему. Забороняється незаконний вплив та втручання у здійснення органами ринкового нагляду своїх повноважень. Контроль продукції здійснюється митними органами.

Рада ринкового нагляду є колегіальним консультативно-дорадчим органом при центральному органі виконавчої влади з питань економічної політики, який утворюється з метою підготовки узгоджених пропозицій з організації здійснення ринкового нагляду і контролю продукції. Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики раз на три роки проводить оцінку ринкового нагляду.