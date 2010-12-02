ООН попередила про загрозу "другої хвилі" світової рецесії

Загроза другої хвилі рецесії в світовій економіці зберігається, а зростання наступного року буде порівняно невеликим. Такий прогноз зроблено в доповіді ООН "Світова економічна ситуація і перспективи в 2011 році", передає Лента.ру.

Згідно з прогнозом, основна проблема розвитку світової економіки полягає в зростанні жорсткості фінансової політики найбільших держав, високому безробітті й "війні валют".

У цілому ООН прогнозує, що приріст світового ВВП становитиме тільки 3,1 відсотка, що на половину відсоткового пункту менше, ніж очікується поточного року.

В доповіді наголошується, що уповільнення темпів зростання стосуватиметься не тільки основних розвинених, а й провідних економік, що розвиваються. Наприклад, в найбільш швидко зростаючому в економічному плані Китаї підйом сповільниться до 8,9 відсотка - на 1,2 відсоткового пункту порівняно з поточним роком.

Що стосується Росії, то експерти ООН прогнозують їй в 2011 році падіння темпів зростання навіть більше, ніж в КНР - на 1,3 відсоткового пункту до 3 відсотків. Економіка країн СНД і Грузії в цілому зросте на 3,5 відсотка.