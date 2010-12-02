У Харкові проходить семінар ЄБА з питань підписання договору про зону вільної торгівлі

У Харкові проходить семінар Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) з питань підписання «Договору про глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі» між Європейським Союзом і Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, у заході беруть участь заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ, заступник Харківського міського голови Ігор ТЕРЕХОВ, начальник відділу політики і комунікації Посольства Великої Британії в Україні Алан ДАНКАН, а також експерти СТА Economic & Export Analysts Ltd.

Ю.САПРОНОВ відзначив, що угода націлена на інтеграцію України до європейського співтовариство, а серія семінарів, які проходять за підтримки Посольства Великої Британії в Україні, сприятиме повному інформуванню бізнесу про угоду, що готується.

Директор СТА Economic & Export Analysts Ltd Марк ХЕЛЬЄР підкреслив, що «Договір про зону глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі» - це «основоположний» документ для вступу України до Європейського Союзу.

За словами експерта, підписання Договору сприятиме зниженню тарифів на торгівлю між Україною і ЄС, гармонізує значну частину українського юридичного і адміністративного законодавства зі стандартами ЄС, а також поліпшить інвестиційну привабливість України.

«Українські продукти зможуть вільно потрапляти на європейський ринок, і ніякі додаткові перевірки не проводитимуться, оскільки Європейський союз вважатиме, що українські товари відповідають усім правилам», - сказав М.ХЕЛЬЄР.

Він відзначив, що угода про зону вільної торгівлі дуже складна, тому її підготовка триватиме певний час, однак висловив сподівання, що наступного року Договір «може бути укладено».

Експерти висловили задоволення прогресом підготовки договору. За словами М.ХЕЛЬЄРА, з 14 розділів договору повністю узгоджено 4, а «у 10 розділах, що залишилися, залишилося обговорити по 10%». «Українська угода про вільну торгівлю з ЄС буде кращим, ніж з іншими країнами», - підкреслив він.

Довідка УНІАН. Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) - неприбуткова організація, яка об`єднує понад 770 іноземних та українських компаній, які працюють в Україні. ЄБА була створена в 1999 році за ініціативою Європейської Комісії, яка зацікавлена у підтримці європейського бізнесу в Україні і налагодженні двосторонніх зв`язків Україна-ЄС.