Україна і Литва ініціюють консультації з Білоруссю і Єврокомісією щодо реалізації ініціативи «Східне партнерство»

У рамках Саміту ОБСЄ в Астані відбулася зустріч міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА з главою зовнішньополітичного відомства Литви Аудронюсом АЖУБАЛІСОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, керівник литовського МЗС привітав українську сторону із схваленням рішення про головування України в ОБСЄ у 2013 році.

У зв’язку з тим, що Литва головуватиме в ОБСЄ у 2011 році, А.АЖУБАЛІС висловив готовність до взаємодії та обміну досвідом з українською стороною у цій сфері. Він також запросив К.ГРИЩЕНКА взяти участь у заході високого рівня з питань свободи ЗМІ, що відбудеться у 2011 році в рамках Литовського головування в ОБСЄ.

Крім того, міністри домовилися розглянути можливість проведення консультацій у форматі Україна-Литва-Білорусь з Європейською комісією щодо реалізації спільних пріоритетів в рамках ініціативи ЄС «Східне партнерство».