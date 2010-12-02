Чемпіонат світу з футболу 2018 року пройде в Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це сьогодні в Цюріху повідомив президент ФІФА Йозеф БЛАТТЕР.

«Я вітаю Футбольний союз Росії і російську делегацію», - сказав Й.БЛАТТЕР.

Він відзначив, що проведення змагань піде на користь Росії.

Як відомо, претендували на ЧС-2018 Нідерланди й Бельгія, Іспанія і Португалія, а також Англія.