Чемпіонат світу з футболу 2018 року пройде в Росії
19:34, 02 грудня 2010Різне
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Чемпіонат світу з футболу 2018 року пройде в Росії.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це сьогодні в Цюріху повідомив президент ФІФА Йозеф БЛАТТЕР.
«Я вітаю Футбольний союз Росії і російську делегацію», - сказав Й.БЛАТТЕР.
Він відзначив, що проведення змагань піде на користь Росії.
Як відомо, претендували на ЧС-2018 Нідерланди й Бельгія, Іспанія і Португалія, а також Англія.
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