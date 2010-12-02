Головне на 2 грудня

Проект Житлового кодексу до кінця цього року у Верховній Раді розглядатися не буде.

Про це сьогодні повідомив голова комітету ВР із питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства й регіональної політики Володимир РИБАК у ході засідання комітету.

«У грудні місяці Житловий кодекс розглядатися у Верховній Раді не буде», - сказав він.

У ході обговорення цього питання заступник голови комітету Юрій СЕРБІН запропонував винести проект Житлового кодексу на повторне друге читання замість третього читання, для того, щоб мати можливість вносити до проекту зміни. За його словами, третє читання не дозволяє вносити до законопроекту зауваження.

Разом із тим В.РИБАК зазначив, що необхідний час для інформування населення про положення проекту Житлового кодексу, прийнятого в першому читанні, а також для внесення змін і обговорення проекту з громадськими організаціями.

«Ми розглядаємо сьогодні закон із точки зору другого читання. Після цього ми повинні ще раз обговорити це питання, якщо потрібно, залучити громадські організації», - додав він.

Конституційний Суд України визнав неконституційним ряд положень закону про державний бюджет України на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення КС було прийняте 30 листопада і обнародуване сьогодні.

Зокрема, визнана неконституційною ст. 14 держбюджету щодо повноважень міністра фінансів України за дорученням Кабінету міністрів брати зобов`язання від імені України, пов`язані із здійсненням позик і наданням держгарантій.

Також визнана неконституційною ст. 24 держбюджету, якою передбачений дозвіл у процесі приватизації державного майна оплачувати його вартість у вільно конвертованій валюті.

Неконституційною визнана і ст. 64 держбюджету, яка встановлює, що до членів сім`ї пільговика при наданні пільг відноситься дружина (чоловік), їх неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І і ІІ групи або інвалідами І групи; особи, які проживають разом з інвалідами війни І групи і доглядають за ними за умови, що інвалід війни не перебуває в шлюбі; непрацездатні батьки; особи, які знаходяться під опікою і доглядом громадян, котрі мають право на пільги, якщо вони живуть разом.

Конституційний Суд також визнав таким, що не відповідає Конституції п.7 розділу 7 заключних положень держбюджету щодо повноважень уряду за угодою з Бюджетним комітетом парламенту приймати рішення стосовно перегляду деяких розмірів виплат, визначених законодавством, які передбачають додаткові витрати з державного і місцевих бюджетів.

Крім того, КС визнав неконституційними пункти 8-13 заключних положень держбюджету.

ВАТ «Газпром» заявляє про досягнуту на зустрічі з міністром палива й енергетики України Юрієм БОЙКОМ домовленості створити два спільних підприємства з НАС «Нафтобаз України»: з видобутку вугільного метану й освоєння структури Далласа на шельфі Чорного моря.

У свою чергу, Міністерство палива й енергетики України відзначає, що питання створення таких СП дійсно обговорювалося на зустрічі, яка пройшла 1 грудня в Москві, але нічого не говорить про досягнуті з цього приводу домовленості.

«Сторони домовилися про створення двох спільних підприємств: з видобутку газу з вугільних пластів на території України і з розробки структури Далласа на шельфі Чорного моря», – йдеться в повідомленні «Газпрому», розміщеному на байті компанії.

«Сторони, зокрема, обговорили питання створення спільного підприємства між ЗНАК «Нафтобаз України» і ВАТ «Газпром» з видобутку вугільного метану і освоєння структури Далласа на шельфі Чорного моря, а також інші питання стратегічної співпраці на умовах рівноправного партнерства в рамках останніх домовленостей між президентами України й Росії під час зустрічі, яка пройшла в Москві в п`ятницю, 26 листопада», - йдеться в повідомленні Мінпаливенерго України.

Уряд РФ заборонив у 2011 році використовувати іноземних працівників у роздрібній торгівлі алкоголем, ліками, торгівлі на ринках і у палатках, а також у роздрібній торгівлі поза магазинами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у постанові російського уряду «Про встановлення на 2011 рік допустимої частки іноземних працівників, яких використовують господарюючі суб`єктами, що здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі і у сфері спорту», підписаній прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«Уряд Російської Федерації ухвалює встановити на 2011 рік допустиму частку іноземних працівників у сфері роздрібної торгівлі у розмірі 0% загальної чисельності працівників, яких використовують зазначені господарюючі суб`єкти», - повідомляється на сайті уряду РФ.

Усім господарюючим суб`єктам, що працюють у перерахованих сферах, наказано привести чисельність працівників-іноземців у відповідність з даною постановою до 1 січня 2011 року.

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо захисту прав споживачів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 288 народних депутатів із 422 зареєстрованих у сесійній залі.

Законодавчим актом внесено зміни до Закону "Про захист прав споживачів", зокрема, у статті 9 закріплено право продавця оголошувати триваліший строк обміну товару належної якості та у статті 23 встановлено санкцію за порушення зазначеного права споживачів.

Внесено також зміни до статті 707 Цивільного кодексу України, згідно з якими покупець має право протягом 14-ти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем, обміняти непродовольчий товар належної якості у місці купівлі або в інших місцях, оголошених продавцем, на аналогічний товар інших розміру, форми, габариту, фасону, комплектації тощо.

Верховна Рада ухвалила у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 268 народних депутатів із 417 зареєстрованих у сесійній залі.

За нову редакцію Податкового кодексу проголосували 7 народних депутатів із фракції «БЮТ-Батьківщина» і 13 – із фракції НУ-НС.

Перед цим народні депутати підтримали усі пропозиції Президента до Податкового кодексу.

За це рішення проголосували 258 народних депутатів із 416 зареєстрованих у сесійній залі.

Рішення ухвалювалося без обговорення. Перед цим виступили лише перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА та голова Комітету ВР з питань митної та податкової політики Віталій ХОМУТИННІК.

Новою редакцією передбачається, що під час процедури адміністративного оскарження обов`язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених кодексом, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є правомірним, покладається на контролюючий орган.

Також доповнюється глава 4 "Визначення суми податкових та/або грошових зобов’язань платника податків, порядок їх сплати та оскарження рішень контролюючих органів" розділу ІІ "Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)" кодексу такими положеннями:

"Якщо платник податків оскаржує рішення податкового органу до суду, обвинувачення особи в ухиленні від сплати податків не може ґрунтуватися на такому рішенні контролюючого органу до остаточного вирішення справи судом. Це правило не поширюється на випадки, коли таке обвинувачення базується не тільки на рішенні контролюючого органу, а й доведено на підставі додатково зібраних доказів відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства України.

Порушення кримінальної справи за будь-якими приводами та підставами стосовно платника податків або його службових (посадових) осіб не може бути підставою для зупинення провадження у справі або залишення без розгляду скарги (позову) такого платника податків, поданої до суду у межах процедури апеляційного узгодження".

Передбачено, що при зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу податкове зобов’язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

У кодексі є положення про обов`язкове видання наказу керівника контролюючого органу для проведення документальних та фактичних перевірок, а також про необхідність надання платнику податків копії відповідного наказу. Про проведення документальної планової перевірки керівником органу державної податкової служби приймається рішення, яке оформлюється наказом. Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

Про проведення документальної позапланової перевірки керівник органу державної податкової служби приймає рішення, яке оформлюється наказом. Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Передбачено, що арешт майна може бути повним або умовним.

Повним арештом майна визнається заборона платнику податків на реалізацію прав розпорядження або користування його майном. У цьому випадку ризик, пов`язаний із втратою функціональних чи споживчих якостей такого майна, покладається на орган, який прийняв рішення про таку заборону. Умовним арештом майна визнається обмеження платника податків щодо реалізації прав власності на таке майно, який полягає в обов’язковому попередньому отриманні дозволу керівника відповідного органу державної податкової служби на здійснення платником податків будь-якої операції з таким майном. Зазначений дозвіл може бути виданий керівником органу державної податкової служби, якщо за висновком податкового керуючого здійснення платником податків окремої операції не призведе до збільшення його податкового боргу або до зменшення ймовірності його погашення";

Арешт на майно може бути накладено рішенням керівника органу державної податкової служби (його заступника), обґрунтованість якого протягом 96 годин має бути перевірена судом.

У новій редакції збережена чинна спрощена систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва.

Встановлено, що з 1 січня 2011 року до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу України в частині оподаткування суб’єктів малого підприємництва Указ Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" (з наступними змінами) та абзаци шостий – двадцять восьмий пункту 1 статті 14 розділу IV Декрету Кабінету міністрів України від 26 грудня 1992 року № 1392 "Про прибутковий податок з громадян" застосовуються з урахуванням ряду особливостей. Зокрема, платники єдиного податку не є платниками таких податків і зборів, визначених Податковим кодексом України як податок на прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб підприємців); податок на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 6 відсотків; земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності тощо.

ВР також врахувала усі інші поправки Президента.

(УНІАН)