Курс НБУ на 03.12.10

Офіційний курс НБУ на 03.12.10100 USD - 794.0000 (2 грудня - 793.8000)100 EUR - 1044.5070 (2 грудня - 1041.0687)10 RUR - 2.5325 (2 грудня - 2.5236)Облікові курси банківських металів на 03.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-110366.00 (2 грудня-110457.27)961 XAG 10 Срібло-2262.90 (2 грудня-2281.38)962XPT10Платина-135774.00(2 грудня-132802.74)964XPD10Паладій-59470.60 (2 грудня-56121.66)

Офіційний курс НБУ на 03.12.10 100 USD - 794.0000 (2 грудня - 793.8000) 100 EUR - 1044.5070 (2 грудня - 1041.0687) 10 RUR - 2.5325 (2 грудня - 2.5236) Облікові курси банківських металів на 03.12.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-110366.00 (2 грудня-110457.27) 961 XAG 10 Срібло-2262.90 (2 грудня-2281.38) 962XPT10Платина-135774.00(2 грудня-132802.74) 964XPD10Паладій-59470.60 (2 грудня-56121.66)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter