Анонс на 3 грудня

* Відбудеться конференція «Вплив світової фінансової кризи на діяльність органів місцевого самоврядування. Шляхи реформування системи місцевих фінансів в Україні ». Організатори - Секретаріат КМУ у співпраці з Мінфіном України і Програмою РЄ «Зміцнення місцевої демократії та підтримка реформ місцевого самоврядування в України». Буде презентовано звіт Ради Європи «Вплив економічної кризи на місцеве самоврядування у Європі», інструментарій Ради Європи з питань місцевих фінансів, а також обговорені можливі шляхи подолання наслідків фінансової кризи для органів місцевого самоврядування в Україні та інших європейських країнах. Планується участь: віце-прем`єр-міністра України Віктора Тихонова, керівника Департаменту місцевої та регіональної демократії і доброго управління Генерального Секретаріату Ради Європи Альфонсо Зарді та ін.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* За участю Прем`єр-міністра України М. Азарова, міністра праці та соціальної політики В. Надраги, представників АПУ, КМУ, ВРУ, центральних органів виконавчої влади, громадських організацій інвалідів відбудеться урочиста церемонія відкриття загальнодержавних заходів, присвячених Міжнародному дню інвалідів. Зокрема, буде відкрита Всеукраїнська виставка виробів, художніх творів, виготовлених інвалідами, продукції протезно-ортопедичних підприємств і підприємств громадських організацій інвалідів до Євро-2012, вручені державні, урядові та відомчі нагороди активістам громадських організацій інвалідів. Концерт, присвячений Міжнародному дню інвалідів.

* Відбудеться прес-сніданок на тему: «Чим загрожує нова система субсидій молочної галузі?». Організатор - Європейська Бізнес Асоціація. Учасники: Анна Дерев`янко, Виконавчий директор ЄБА; Даріо Маркетті, голова Молочного комітету ЄБА, ген.директор «Данон України»; Ренато Рузчик, ген.директор ЗАТ «Лакталіс-Україна».

* Круглий стіл на тему: "Проблема втрат української економіки, банків, населення від шокової девальвації гривні 2008 року і шляхи її зняття". Учасники: В. Базилевич, декан Економічного факультету КНУ; О. Бондар, перший віце-президент АУБ; В. Геєць, директор Інституту економіки та прогнозування НАНУ; А. Кінах, президент УСПП; В. Міщенко, директор Центру наукових досліджень НБУ та ін .

* На Майдані Незалежності відбудеться публічне підписання звернення до Президента України на підтримку вимог підприємців на Майдані - влада повинна прислухатися до народу, приймаючи такі важливі рішення, як Податковий кодекс. Громадськість також закликає нинішню владу провести адміністративну реформу, скоротити витрати державного бюджету на управління, провести реформу системи соціального та пенсійного забезпечення, а також вжити дієвих антикорупційні закони і виконувати їх. Ініціатори публічного підписання звернення - організації, що реалізують суспільну кампанію Новий Громадянин.

* Круглий стіл на тему: «Налагодження ефективного співробітництва заради безпеки українських робітників», який відбудеться за результатами Парламентських слухань «Про стан промислової безпеки та охорони праці». Організатор: Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Запрошені: Олег Шевчук, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань соціальної політики та праці; В`ячеслав Коломієць, заступник міністра праці та соціальної політики України; Сергій Українець, заступник голови ФПУ; Олексій Мірошниченко, виконавчий віце-президент Конфедерації роботодавців України; Юрій Мельников, директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та ін.

* 12-30 - в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Чого добився Майдан від влади?". У прес-конференції візьмуть участь члени Координаційної Ради малого та середнього бізнесу при Кабінеті міністрів України: Володимир ЛЕВІН (асоціація "Український ринок"), Юрій БОРЩЕНКО (Одеська обласна асоціація підприємців), Віктор КУДЛАЙ (представник малого та середнього бізнесу м. Одеси), Олексій КАЛАШНИКОВ (голова Асоціації підприємців Одеси).

* Н.Королевська зустрінеться з журналістами та надасть відповіді на їх запитання. Засідання «круглого столу» на тему: «Перспектива побудови системи захисту інтересів малого та середнього бізнесу». Організатор: парламентський Комітет з питань промислової та регуляторної політики та підприємництва.

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Подальша стратегія розвитку руху проти Податкового кодексу". Учасники: координатор комітету, Всеукраїнський комітет "Наступ" Руслан Секела; представник центрального штабу, Всеукраїнський комітет "Наступ" Василь Заставнюк; Всеукраїнська профспілка працівників ринків, торгівлі та підприємців Володимир Мартиненко; Українська національна громада Юрій Збітнєв (вул. Хрещатик, 4, конференц- зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Пряма телефонна лінію КМУ за участю міністра культури і туризму України Михайла Кулиняка на тему: «Охорона пам`яток культурної спадщини в Україні». Брифінг для ЗМІ.

* Прес-конференція на тему: «Якою буде транспортна інфраструктура Києва у найближчі роки та як вирішиться питання велосипедних доріжок?». У роботі візьме участь начальник Головного управління транспорту та зв`язку КМДА Євген Водовозов.

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