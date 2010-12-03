МВС спростовує інформацію про побиття та затримання людей під час демонтажу наметів на Майдані

Міністерство внутрішніх справ України категорично спростовує інформацію засобів масової інформації про побиття та затримання людей під час демонтажу наметів на Майдані Незалежності у Києві.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, сьогодні в деяких ЗМІ з‘явилося повідомлення про те, що працівники міліції, які забезпечували охорону громадського порядку під час виконання судового рішення про знесення наметового містечка на Майдані Незалежності, «били людей дубинками по ногах» та затримали мітингувальників.

МВС України спростовує цю інформацію як таку, що не відповідає дійсності.

У ДЗГ пояснили, що працівники міліції забезпечували охорону громадського порядку по периметру під час виконання працівниками виконавчої служби та комунальних підприємств КМДА судового рішення щодо демонтажу містечка для підготовки центру столиці до Нового року. “Жоден з мітингувальників, які перебували в цей час на Майдані, працівниками столичної міліції не затримувався. Камери відеоспостереження, які установлені в центрі столиці, підтверджують, що заходи фізичного впливу стосовно громадян, які перебували в наметовому містечку, не застосовувалися”, - наголосили у департаменті.

МВС України просить представників ЗМІ надавати перевірену інформацію, не поширювати чутки, роблячи посилання на “безіменних” учасників подій на Майдані Незалежності. В іншому разі МВС України буде змушене вимагати спростування такої дезінформації в судовому порядку.

Водночас у Всеукраїнському центрі сприяння підприємницькій діяльності УНІАН повідомили, що під час знесення наметового містечка працівниками міліції був затриманий активний учасник акції протесту Вагіф МАМЕДОВ (керівник ініціативної групи ринку на бул.Перова, Київ).

“Жодних очевидних підстав до його затримання не було. Він утримується у Шеченківському територіальному відділі міліції м.Києва, що знаходиться за адресою вул.Прорізна, 12”, - стверджують у центрі.

Як повідомляв УНІАН, за даними Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України у місті Києві, демонтаж наметового містечка на центральній площі столиці розпочався о 5.00 і тривав 45 хвилин.

Перед початком примусового прибирання наметів представник Державної виконавчої служби зачитав жителям містечка відповідне рішення Окружного адміністративного суду Києва, після чого судові виконавці разом із працівниками комунального підприємства «Київблагоустрій», за підтримки 250 працівників міліції, почали виконувати судове рішення.

У ЦГЗ зазначили, що внаслідок таких дій судових виконавців та комунальників хтось із протестувальників отримав тілесні ушкодження.

Також у міліції зауважили, що трьох учасників акції, які під час демонтування наметів діяли на межі грубого порушення громадського порядку, доставили до Шевченківського райуправління міліції, але після встановлення їхніх осіб відпустили. Ці люди виявилися мешканцями Києва, Севастополя та Запорізької області.