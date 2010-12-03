Україна та Сирія мають намір створити зону вільної торгівлі. Про це повідомили президенти обох країн на зустрічі в розширеному складі, яка відбувається в Києві в рамках візиту Президента Сирії Башара АЛЬ-АСАДА в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку зустрічі Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав, що “ми розглядаємо Сирійську Арабську Республіку як одну з найбільш впливових і авторитетних держав не тільки у близькосхідному регіоні, а й в усьому арабському, ісламському світі”.

Президент України висловив впевненість, що сьогоднішні переговори нададуть потужного імпульсу розвитку подальших стосунків України і Сирії на всіх напрямках. «Нам необхідно вжити усіх заходів для забезпечення політичного діалогу на самому високому рівні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він додав, що обом державам варто розвивати, зокрема міжпарламентські відносини, які зараз, на думку В.ЯНУКОВИЧА, використовуються не в повній мірі.

У свою чергу Президент Сирії зазначив, що «сьогодні ми зустрічаємося з вами, аби наголосити на наших цінних історичних зв’язках з вашою державою». За його словами, ці віносини вибудувалися завдяки багатотисячній діаспорі сирійських студентів, які навчались у вищих навчальних закладах СРСР, а також чисельній діаспорі - як українській в Сирії, так і сирійській в Україні.

За словами Б.АЛЬ-АСАДА, необхідно розвивати стратегічне партнерство між двома державами. За його словами, «це партнерство необхідно починати з політичних консультацій, координації стосунків між нашими державами і завершити його підписанням угоди про створення зони вільної торгівлі».