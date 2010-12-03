Підприємці продовжать акцію протесту, незважаючи на демонтаж наметів

Підприємці мають намір продовжувати акцію протесту проти Податкового кодексу, незважаючи на демонтаж наметового містечка на Майдані Незалежності в Києві.

Про це УНІАН заявив один з представників центрального штабу Порятунку українського підприємництва Юрій ЄРЕМЕНКО.

«Акція продовжуватиметься від медійного простору до приходу людей на площі», - сказав він.

При цьому він додав, що «сьогоднішнім зносом наметового містечка влада продемонструвала ставлення до народу».

Крім того, за словами Ю.ЄРЕМЕНКА, підприємці продовжують вважати, що ніякого вето Президента на Податковий кодекс не було. «Ніякого вето немає. Президент обдурив не тільки підприємців, але і весь народ України», - сказав він, нагадавши, що глава держави лише вніс деякі поправки до Податкового кодексу.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2010 р. Верховна Рада України ухвалила Податковий кодекс, який фактично скасовував спрощену систему оподаткування і посилював контролюючі функції податківців.

22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці почали безстрокову акцію протесту проти набуття чинності Податковим кодексом.

30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ветував Податковий кодекс. 2 грудня парламент ухвалив у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.

Близько 5-ї години ранку 3 грудня комунальні служби міста за рішенням суду, який заборонив проводити масові акції в центрі міста, демонтували наметове містечко на Майдані Незалежності.