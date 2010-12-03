Янукович називає законним демонтаж наметового містечка на Майдані

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає законним демонтаж спецзагонами міліції наметового містечка на Майдані Незалежності в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив журналістам на прес-конференції.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, «останні процеси в Україні, на наш погляд, цілком відповідають демократичним процесам».

Він нагадав, що період підготовки Податкового кодексу був визнаний недостатнім для ухвалення такого важливого рішення. Тому, за словами В.ЯНУКОВИЧА, «люди висловили свою точку зору, яку треба було врахувати».

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що вчора вона була врахована рішенням парламентом за ініціативи Президента.

«Діалог, який з цього питання пройшов, я вважаю цілком прийнятним і вчора він завершився прийняттям відповідного рішення. Що стосується подальших дій – вони також входили у площину демократичну, адже верховенство права, законів України є обов’язковим для всіх», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. «Сьогодні в Києві на тому місці, де стояли палатки, мітингувальники, встановлюється новорічна (після довгої паузи - УНІАН) йолка, люди будуть скоро святкувати Новий рік (головну Новорічну ялинку країни на Майдані Незалежності в Києві встановлюють до Дня Святого Миколая, 19 грудня – УНІАН). Ми підтримуємо бажання киян жити в спокої, в стабільній ситуації, будемо все робити для того, щоб це відбувалось завжди, був гарний настрій», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. «Тим паче, я не бачу, як кажуть, приводу, щоб настрій був поганий. Намагання деяких політичних сил зіткнути державну владу з киянами не вдалося», - сказав Президент і додав: “Намети були прибрані за рішенням суду, а новорічна ялинка встановлюється за рішенням Київської міської державної адміністрації».

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада на Майдані Незалежності у Києві підприємці розпочали безстрокову акцію протесту проти набирання чинності Податковим кодексом.

30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив рішення накласти вето на Податковий кодекс. Зокрема, він запропонував зберегти існуючу систему оподаткування малого бізнесу.

2 грудня парламент прийняв у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.

У ніч на 3 грудня комунальні служби під охороною міліції демонтували наметове містечко.

Разом з тим генеральний координатор акції протесту Олександр ДАНИЛЮК заявив, що учасників протесту підприємців не влаштовують зміни до кодексу, тому акція протесту в Києві не припиниться. За його словами, головні вимоги протестуючих залишаються незмінними: повне вето Податкового кодексу, відставка всього складу уряду, перевибори Верховної Ради в березні 2011 року відповідно до Конституції 1996 року.