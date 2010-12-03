Підприємці у понеділок планують провести нову акцію протесту

Підприємці у понеділок, 6 грудня, мають намір провести нову акцію протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив генеральний координатор акцій протесту підприємців Олександр ДАНИЛЮК.

За його словами, починаючи з 22 листопада підприємці вимагали, крім ветування Податкового кодексу, ще й відставку уряду та переобрання Верховної Ради.

О.ДАНИЛЮК нагадав, що влада сьогодні вночі вдалася до безпрецедентного кроку і знищила наметове містечко підприємців-протестувальників на Майдані Незалежності у Києві.

«Те, що відбулося сьогодні вночі, - це квиток на війну. Це запрошення ми приймаємо і на понеділок оголосили загальну мобілізацію», - заявив він.

О.ДАНИЛЮК наголосив, що організатори акцій протесту закликають киян приєднатися до цієї акції, яка є проявом боротьби за демократію.

«Ми звертаємося до всіх без виключення політичних партій, які готові сьогодні відстоювати демократію в Україні, які готові відстоювати свободи, і які розуміють, що Україна рухається в авторитарному напрямі, з проханням приєднатися до нашої акції, яка відбудеться в понеділок», - сказав він.

О.ДАНИЛЮК наголосив, що акція розпочнеться на столичному Майдані Незалежності о 9.00, й на акції буде знята заборона на використання партійної символіки.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2010 р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс, який фактично скасовував спрощену систему оподаткування і посилював контролюючі функції податківців.

22 листопада на Майдані Незалежності у Києві підприємці розпочали безстрокову акцію протесту проти набирання чинності Податковим кодексом.

30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ветував Податковий кодекс. Зокрема, він запропонував зберегти існуючу систему оподаткування малого бізнесу.

2 грудня парламент прийняв у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.

У ніч на 3 грудня комунальні служби під охороною міліції демонтували наметове містечко на Майдані.