Україна і Сирія в січні 2011 року планують вирішити всі питання для підписання угоди про вільну торгівлю.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна домовленість була досягнута сьогодні в ході зустрічі прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА і Президента Сирії Башара АЛЬ-АСАДА.

Для вирішення цих питань 15-20 січня планується провести засідання міжурядової українсько-сирійської комісії.

М.АЗАРОВ зазначив, що Україна вважає за можливе розширення двосторонньої співпраці. Зокрема, на його думку, для Сирії буде цікава співпраця з Україною в галузі тваринництва, виробництва зернових.

Крім того, прем`єр-міністр України запропонував Сирії співпрацю в будівельній галузі, підкресливши, що українські фахівці можуть будувати найрізноманітніші об`єкти, в тому числі й в енергетичній сфері.

«Україна достатньо високорозвинена країна й володіє цілим спектром промислової продукції практично в усіх галузях, починаючи з космосу й закінчуючи військово-промисловим комплексом. І, звичайно, у нас високорозвинений аграрний сектор», – сказав М.АЗАРОВ.