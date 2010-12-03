У світі серйозно переосмислюють поняття «свобода слова» - колишній прем'єр Канади

Сьогодні в усьому світі спостерігається серйозний процес переосмислення поняття «свобода слова».

Про це голова Міжнародної консультативної ради Фонду «Ефективне управління», прем'єр-міністр Канади у 1993 р. Кім КЕМПБЕЛЛ сказала під час конференції на тему: «Що таке свобода слова?», яка відбулася 2 грудня у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду.

«Коло проблем, пов'язаних зі свободою слова, актуальне не лише для таких країн, як Україна, яка будує нове суспільство в пострадянську епоху, але також «для старих демократій». Наприклад, у Великій Британії і Франції можна прослідкувати тісний зв'язок між власниками медіа і керівництвом країни. Також у США, які є оплотом свободи слова, зараз багато хто стурбований тим, яке значення їх країна вкладає в поняття свободи слова», - пояснила К.КЕМПБЕЛЛ.

На думку учасників конференції, свобода слова є одним з базових прав людини і наріжним каменем системи демократичних цінностей, що закріплене у законодавствах більшості країн світу.

Проте на практиці реалізація свободи слова набагато багатогранніша і складніша. Право на свободу слова не є абсолютним в жодній з країн, і обмежується в різних суспільствах по-різному, залежно від їх традицій і системи цінностей.

«Ми схильні вважати, що найбільші перешкоди на шляху до свободи слова – це панування потужних медіа-магнатів або брак фінансів, який не дозволяє відкрити нову газету або телеканал. Інтернет з його блогами і соціальними мережами Facebook, Twitter тощо руйнує панування медіа-корпорацій, хоча вони й продовжують впливати на більшість людей у суспільстві. Проте ми забуваємо, що існують місця, де свободі висловлювання заважають елементарне політичне переслідування і жах жертв у тоталітарних і авторитарних режимах. У таких місцях, як Куба, чутки і анекдоти – це єдиний можливий прояв вільного духу людини», - підкреслив у своєму виступі журналіст, екс-редактор польської газети Wyborcza Масіш СТАШИНСЬКІ.

Учасники конференції також приділили особливу увагу ролі журналістики у побудові суспільного діалогу.

Віце-президент Асоціації міжнародних журналістів, які висвітлюють ситуацію в Європейському Союзі, Енн КЕХІЛЛ (Бельгія) у своєму виступі зазначила, що свобода слова і свобода преси – не рівнозначні поняття, проте досягти свободи слова неможливо без високих професійних стандартів журналістики.

«Журналісти, щоб бути стовпом демократії, у своїй роботі повинні дотримуватися принципів незалежності, бути відповідальними за достовірність і об'єктивність сказаного, відрізняти факти від фікції і допомагати людям боротися за свободу слова», - сказала вона.

Значення відповідальності журналіста підкреслив відомий журналіст і телеведучий Володимир ПОЗНЕР (Росія).

«У Росії свободу слова розуміють як волю, що хочу, те й говорю. Якщо це не так, то свобода слова на цьому закінчується. На моє переконання, насправді, свобода закінчується там, де немає відповідальності. Найбезвідповідальніша людина - це раб, за якого повну відповідальність несе господар, а найвільніша людина - та, яка розуміє свою свободу і відповідальність», - заявив В.ПОЗНЕР.

Він також додав, що повної свободи слова немає ніде.

Учасник конференції, представник однієї з найдемократичніших країн – Сполучених Штатів Америки, колишній прес-секретар Білла КЛІНТОНА Джо ЛОКХАРТ підсумував, що невід'ємною частиною будь-якої демократії є громадська довіра уряду і ЗМІ, і кращий спосіб виправдати цю довіру – забезпечити прозорість державних структур у поєднанні з потужною журналістською інфраструктурою. При цьому захист і виховання свободи слова є і залишатимуться однією з найголовніших проблем у світі, додав він.

***Фонд «Ефективне управління» (www.feg.org.ua) було створено за ініціативою бізнесмена Ріната АХМЕТОВА в 2007 році для розробки та реалізації проектів і програм, спрямованих на довгостроковий розвиток української економіки. Ця організація покликана сприяти досягненню суспільно-політичного консенсусу за основними напрямками реалізації програм економічних перетворень.

Для вирішення цих завдань фонд залучає провідних вітчизняних і зарубіжних експертів із бездоганною репутацією. Незалежність організації гарантує Міжнародна консультативна рада, до якої входять відомі громадські та політичні діячі різних країн. Серед них екс-прем'єр-міністр Канади Кім КЕМПБЕЛЛ, колишній президент Національного банку Угорщини Джорджі ШУРАНІ, ректор Ексетерського коледжу Оксфордського університету Френсиз КЕРНКРОСС, керуючий директор групи компаній «Трійка Діалог», (Росія) Євген ГАВРИЛЕНКОВ, керуючий директор українського офісу міжнародного інвестиційного банку Morgan Stanley Ігор МІТЮКОВ. Міжнародна консультативна рада бере участь у формуванні стратегії фонду, допомагає вибирати і затверджує проекти, а також представляє організацію в Україні та за кордоном.