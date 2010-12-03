Кабмін схвалив проект угоди між Україною і Єгиптом про безвізовий режим поїздок громадян за спеціальними паспортами

Кабінет міністрів України ухвалив Розпорядження «Про схвалення проекту Угоди між урядом України та урядом Арабської Республіки Єгипет про звільнення від оформлення віз громадянам, які користуються дипломатичними, службовими або спеціальними паспортами».

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, “укладення зазначеної угоди лібералізує режим взаємних поїздок представників державних органів виконавчої та законодавчої влади обох країн, що, у свою чергу, сприятиме подальшому поглибленню українсько-єгипетських партнерських відносин, різнорівневих двосторонніх контактів у політичній, торговельно-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах”.

“Реалізація даного нормативно-правового акта не потребуватиме витрат з державного бюджету України, оскільки згідно з Тарифами консульського збору, що справляється за межами України за оформлення візових документів для в’їзду в Україну, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.1999 р. №1457, дипломатична віза та службові візи оформлюються безкоштовно”, - говориться в повідомленні.