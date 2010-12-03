Головне за 3 грудня

Основні події сьогоднішнього дня



Податковий Кодекс



Сьогодні вночі під наглядом спецпідрозділів МВС комунальні служби демонтували наметове містечко підприємців на Майдані Незалежності у Києві.



Як повідомляє „Українська правда", станом на 5.00 Майдан був оточений чотирма кордонами співробітників МВС.



В руках вони тримали щити, при цьому співробітники МВС були озброєні гумовими кийками.



На місці події було не менш як 500 співробітниками міліції та спецпідрозділу „Беркут".



Працівники комунальних служб Києва під наглядом міліції розібрали намети та завантажили їх на вантажівки, щоб вивезти з Майдану. При цьому їх не зупинили надписи на наметах про їх приналежність до народних депутатів.



Підприємці, які залишилися на ніч на Майдані, не чинили спротив міліції з огляду на її чисельну перевагу.



Крім того, за даними видання, після знесення наметового містечка було затримано від 6 до 10 осіб.



"Затримали чи 6, чи 10 осіб. Інформація різна. Але ми точно знаємо, що одного відпустили, один знаходиться в лікарні", - сказав один з учасників акції.



На запитання, чи людина, що знаходиться у лікарні, потрапила туди через побиття під час захоплення містечка, він сказав, що не знає.



Під час захоплення містечка, за даними мітингувальників, народних депутатів не було. Депутати приїхали тільки о 5.30-6.00, коли містечко зносили, зазначив містингувальник.



Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Верховна Рада України ухвалила Податковий кодекс . 22 листопада на Майдані Незалежності підприємці розпочали безстрокову акцію протесту проти набуття чинності Податкового кодексу. 30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив рішення ветувати Податковий кодекс. 2 грудня парламент ухвалив у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.



Разом зі тим генеральний координатор акції протесту Олександр ДАНИЛЮК заявив, що учасників протесту підприємців зовсім не влаштовують зміни до кодексу, тому акція протесту в Києві не припиниться. За його словами, головні вимоги протестувальників залишаються незмінними: повне вето Податкового кодексу, відставка всього складу уряду, перевибори Верховної Ради у березні 2011 року відповідно до Конституції 1996 року.



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Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Податковий кодекс України, ухвалений Верховною Радою 2 грудня з урахуванням внесених главою держави пропозицій.

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті глави держави.

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Учасники акції на Майдані не продовжуватимуть її 6 грудня, а планують зосередитися на роз'яснювальній роботі з підприємцями у регіонах.

Про це представники Національної координаційної ради підприємців України (НКРПУ), які виступали координаторами акції протесту підприємців на Майдані, повідомили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Так, представник НКРПУ Володимир ДОРОШ відзначив, що, враховуючи той факт, що Президент так і не наклав повне вето на Податковий кодекс, а лише вніс свої пропозиції, влада так і не виконала жодної з вимог підприємців.

«Перша вимога - це повне вето на Податковий кодекс, вимога друга - це відставка уряду і третя вимога - це вибори 2011 року» - відзначив В.ДОРОШ. - На сьогоднішній момент тільки наполовину вирішена перша вимога».

Водночас, інший представник НКРПУ Михайло СВИСТОВИЧ відзначив, що незважаючи на те, що влада так і не виконала вимоги бізнесу, проте все ж примусити її піти на певні поступки вдалося.

«Незважаючи на те, що ми не задоволені результатом, який ми вчора одержали, не задоволені тим, що не було накладено повне вето на Податковий кодекс і не виконані поки інші вимоги, це все ж перемога. Вперше народ, вийшовши масово на вулиці, змусив владу відступити, однак відступити частково. Але та влада, яка ще вчора нас не помічала, приймала поправки, натискаючи на кнопки і не звертаючи уваги на людей, називаючи їх «баригами», «спекулянтами», «контрабандистами», змушена була піти на поступки і вимушена хоч щось зробити, щоб заспокоїти цих людей» - підкреслив М.СВИСТОВИЧ.

Він повідомив, що у цих акціях брали участь багато організацій, відповідно, на сьогодні основна мета - це визначитися з вимогами і з тим, «хто з ким йде далі і до якого моменту».

Так, за словами М.СВИСТОВИЧА, НКРПУ «офіційно розійшовся» з тією частиною підприємців, які не виступають за відставку уряду і за перевибори Верховної Ради.

При цьому він відзначив, що НКРПУ не планує продовжувати акцію на Майдані, але має намір розпочати роз'яснювальну роботу з підприємцями в регіонах.

«Зараз ми не скликаємо народ на понеділок на акцію. Ми не відмовляємося від акцій протесту, але ми додаємо нові форми, тобто ми йдемо в регіони і проводимо роз'яснювальну роботу з людьми, як власне і в Києві. Роз'яснювальну роботу щодо того, що це вето Президента насправді не вето, а всього лише зміни і доповнення до Податкового кодексу, і нас це не влаштовує. Навіть ті позитиви, яких ми домоглися, - це дуже мало» - сказав М.СВИСТОВИЧ.

Він підкреслив, що НКРПУ проти політизування акцій протесту підприємців, саме з цієї причини не закликає підприємців продовжити акції протесту у понеділок, 6 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2010 Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс, який фактично скасовував спрощену систему оподаткування і посилював контролюючі функції податківців.

22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці почали безстрокову акцію протесту проти набирання чинності Податковим кодексом.

30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заветував Податковий кодекс. Зокрема, він запропонував зберегти існуючу систему оподаткування малого бізнесу.

2 грудня парламент прийняв у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.

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Народний комітет захисту України закликає підприємців повернутися на Майдан і діяти доти, доки не будуть виконані справедливі вимоги та відправлені у відставку автори руйнівного для життя малого й середнього бізнесу податкового кодексу.

Про це йдеться в переданому УНІАН Зверненні Народного комітету захисту України до українського громадянства.

У документі наголошується, що “перший етап нового Майдану в Києві та в обласних центрах держави, організований підприємцями проти укладеного урядом та схваленого депутатами більшості несправедливого Податкового кодексу, завершився першою, та не цілковитою перемогою. Адже основний задум Податкового кодексу – перерозподіл національних багатств на користь олігархів – залишився незмінним”.

Автори Звернення констатують, що Президент наклав вето на Податковий кодекс тому, що “правлячий режим злякався розгортання сил Майдану, доповнення його економічних гасел політичними вимогами”.

“Після внесення президентом певних змін до кодексу його було ухвалено Верховною Радою, але знов без обговорення і без врахування конструктивних пропозицій опозиційних партій. Влада вдалась до підступного маневру, розрахованого на припинення діяльності Майдану і відмову його лідерів від справедливих економічних та політичних вимог. Сценарій влади відкриває шлях до подальшого утвердження диктатури В.ЯНУКОВИЧА і Партії регіонів, зміцнення привілейованого статусу олігархів, зубожіння переважної більшості громадян, нищення системи освіти, науки і культури”, - підкреслюється у Зверненні.

Відтак, “Народний Комітет Захисту України закликає підприємців повернутися на Майдан і діяти доти, доки не будуть виконані справедливі вимоги та відправлені у відставку автори руйнівного для життя малого й середнього бізнесу податкового кодексу. “А найголовніше: доки не буде встановлено, що наступні вибори до Верховної Ради мають бути проведені в березні 2011 року. Адже головною причиною інфляції гривні, подорожчання життя, занепаду й розладу в економіці, освіті, культурі, розпалювання ворожнечі між заходом і сходом України є підпорядкована диктатові Партії регіонів Верховна Рада, де більшість є прислугою Партії регіонів. Ця Верховна Рада – це суцільна зрада народу України”, - наголошує Народний комітет захисту України.

Комітет закликає “громадян України, громадські організації та політичні партії до дієвої підтримки підприємців з метою відсічі наступу влади на людські права і свободи”.

“Кожен має усвідомити, що шлях до ухвалення несправедливого Податкового кодексу проклали антиконституційні, антидержавні й антиукраїнські акції режиму В.ЯНУКОВИЧА, які збоку політичних партій та широкої громадськості не зустріли належного опору”, - підкреслюється у документі.

“Своїми діями влада загнала себе у глухий кут, з якого намагатиметься вийти за рахунок найбідніших і найвразливіших верств суспільства. Стратегічні поступки Росії на шкоду національним інтересам України не принесли ні зниження цін на газ, ні фінансової допомоги. Потрібні фінансові вливання режим ЯНУКОВИЧА отримав від МВФ на умовах збільшення тарифів на газ та підвищення пенсійного віку. Влада також запропонувала проекти Трудового та Житлового кодексів, в разі ухвалення яких відбудеться подальше порушення прав громадян та зниження рівня їх життя”, - зазначили автори звернення і додали, що “незмінною лишається антиукраїнська гуманітарна політика влади, спрямована на знищення української мови та позбавлення народу історичної пам'яті”.

На переконання Народного комітету захисту України, “згадані й інші загрози українському суспільству й Українській державі можна подолати лише спільними зусиллями. Майдан підприємців продемонстрував силу і розум народу, його спроможність чинити опір режиму в обороні своїх прав, єдність Сходу і Заходу України. Міць Майдану підприємців має бути примножена”.

Народний комітет захисту України створений видатними громадськими діячами як майданчик для координації дій опозиційних партій звертається до «Батьківщини», «Фронту змін», «Свободи», «Народного Руху», що одержали на місцевих виборах підтримку народу, та до інших партій і громадських організацій з закликом об’єднати свої зусилля, обертаючи їх у вирішальні складові сили Майдану.

Комітет також звертається до творчих, наукових, професійних об’єднань, до всіх громадян, які за допомогою упосліджених підприємців зрозуміли й побачили справжню антинародну суть «переможної» Партії регіонів.

“Дорогі співвітчизники! Вийдіть на Майдан! Станьте в ряди борців за правду, справедливість, за європейську Україну!”, - закликали автори Звернення.

Вони підкреслили, що “Президент, його міністри і його слухняна Верховна Рада обдурили народ на Майдані, та не зможуть приборкати його волю в боротьбі проти антинародної влади”.

Звернення підписав голова НКЗУ Дмитро ПАВЛИЧКО.

Міжнародні відносини



Україна і Сирія в січні 2011 року планують вирішити всі питання для підписання угоди про вільну торгівлю.



Як передає кореспондент УНІАН, відповідна домовленість була досягнута сьогодні в ході зустрічі прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА і Президента Сирії Башара АЛЬ-АСАДА.



Для вирішення цих питань 15-20 січня планується провести засідання міжурядової українсько-сирійської комісії.



М.АЗАРОВ зазначив, що Україна вважає за можливе розширення двосторонньої співпраці. Зокрема, на його думку, для Сирії буде цікава співпраця з Україною в галузі тваринництва, виробництва зернових.



Крім того, прем`єр-міністр України запропонував Сирії співпрацю в будівельній галузі, підкресливши, що українські фахівці можуть будувати найрізноманітніші об`єкти, в тому числі й в енергетичній сфері.



«Україна достатньо високорозвинена країна й володіє цілим спектром промислової продукції практично в усіх галузях, починаючи з космосу й закінчуючи військово-промисловим комплексом. І, звичайно, у нас високорозвинений аграрний сектор», – сказав М.АЗАРОВ.



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В Астані Рада міністрів закордонних справ Організації за демократію і економічний розвиток – ГУАМ підбила підсумки діяльності у поточному році і намітила пріоритети роботи на перспективу.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, у четвер в Астані в рамках Саміту ОБСЄ під головуванням міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА відбулося 13-е засідання Ради міністрів закордонних справ (РМЗС) ГУАМ.

У засіданні також взяли участь міністр закордонних справ Грузії Грігол ВАШАДЗЕ, заступник міністра закордонних справ Азербайджанської Республіки Араз АЗІМОВ, заступник міністра закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Андрій ПОПОВ, заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН, а також Генеральний секретар ГУАМ Валерій ЧЕЧЕЛАШВІЛІ.

РМЗС заслухала інформацію про хід виконання Плану дій Організації до кінця 2010 року, обговорив питання взаємодії по одному з пунктів порядку денного 65-ї сесії Генеральної асамблеї ООН «Тривалі конфлікти на теренах ГУАМ і їх наслідки для міжнародного миру, безпеки і розвитку», а також щодо проекту резолюції «Співпраця між ООН і ГУАМ». Крім того, керівники зовнішньополітичних відомств ухвалили рішення про затвердження планів взаємодії дипломатичних представництв держав-членів ГУАМ при інших міжнародних організаціях на період 2010-2011 років.

РМЗС обговорила питання галузевої співпраці, ухвалила рішення про затвердження країн-координаторів галузевих робочих груп ГУАМ на період 2011-2012 років і про створення Змішаної комісії з питань співпраці в області попередження надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків.

Учасники засідання підтримали пропозиції про розробку документа, що стосується механізму функціонування робочого органу, що координує дії сторін з виконання положень Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами-учасницями ГУУАМ від 20 липня 2002 року, і Правил визначення країни походження товарів відповідно до стандартів СОТ, про проведення «Інвестиційного форуму», засідання Ділової Ради ГУАМ і конкурсу «Кращий банк ГУАМ – 2010».

РМЗС позитивно оцінила просування спільного туристичного продукту «ГУАМ-Японія», а також результати проведення спільних операцій правоохоронних органів «Наркостоп-2010» (15 вересня – 15 жовтня 2010 року) і «Перехоплення-2010» (1-30 жовтня 2010 року). Рада міністрів підтримала інші ініціативи, зокрема, створення механізмів Віртуального центру ГУАМ для поглибленої оперативної співпраці між правоохоронними й іншими компетентними органами, відзначила роботу з організації спільного семінару ГУАМ-Японія у сфері попередження надзвичайних ситуацій, активізацію зусиль із забезпечення участі держав-членів ГУАМ у реалізації «флагманських» ініціатив Східного Партнерства «Інтегроване управління кордонами» і «Попередження, готовність і реагування на природні і техногенні катастрофи».

Також на порядку денному стояли питання співпраці ГУАМ з країнами-партнерами, зокрема, проведення чергової зустрічі ГУАМ-США і ГУАМ-Японія на рівні Ради національних координаторів (РНК). Були прийняті за основу рекомендації РНК по платформі 2-ї Рамкової програми ГУАМ-США і дані доручення з розробки аналогічної платформи для консультацій у форматі ГУАМ-Японія.

Також було обговорено питання про перехід головування в Організації і ухвалене рішення про призначення Генерального секретаря ГУАМ на черговий термін.

Наступне засідання Ради міністрів закордонних справ країн СНД планується провести в січні-лютому 2011 року.

Фінанси



Кабінет міністрів України має намір найближчим часом перейти на середньострокове бюджетне планування.



Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час урочистого засідання, присвяченого Дню місцевого самоврядування.



«Ми найближчим часом обов`язково перейдемо на середньострокове бюджетне планування. Обов`язково перейдемо, у нас будуть трирічні бюджети», - сказав він.



Прем`єр зазначив, що це пов`язане з необхідністю планування будівництва капітальних об`єктів, які будуються 2-3 роки і більше. «Щоб чітко йшли, і не переривалися календарними термінами», - підкреслив М.АЗАРОВ.

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Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про деякі питання організації бюджетного процесу у 2010 році”. «За» проголосувало 255 із 416 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі. Голосування відбувалося одночасно в першому читанні і в цілому за закон.



Як передає кореспондент УНІАН, даним законом передбачено встановити, що при здійсненні державних запозичень та наданні державних гарантій міністр фінансів України за дорученням Кабінету міністрів України має право брати зобов`язання від імені України, пов`язані із здійсненням таких запозичень та наданням державних гарантій, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов`язаних із поверненням кредитів (позик) та звільненням платежів згідно з договорами від будь-яких комісій, податків і зборів (обов`язкових платежів), протягом часу дії зобов`язання з повернення запозичених коштів.



Даним законом передбачено, що до членів сім`ї пільговика при наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.



Законом встановлено, що кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва зараховуються у розмірі: 100 відсотків - до бюджетів міст Києва та Севастополя; 25 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, 75 відсотків - до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 15 відсотків - до районних бюджетів, 60 відсотків - до бюджетів міст районного значення, селищ, сіл та їх об`єднань.



Кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються виключно на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, проведення нормативної грошової оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної власності. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.



Законом передбачено, що органи державної податкової служби мають право застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені у випадках, порядку та розмірі, встановлених законодавством, а також стягувати до державного бюджету суми заборгованості суб`єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, та нарахованої на неї пені у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок погашення зобов`язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".



Даним законом передбачено зупинити дію Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат" та статей 14-16 Закону України "Про нафту і газ" в частині умов надання спеціальних дозволів на користування надрами.



Крім того, законом встановлено, що у 2010 році окремі положення Закону України "Про господарські товариства" застосовуються з урахуванням тимчасових змін.



Законом передбачено встановити, що у 2010 році окремі положення Закону України "Про акціонерні товариства" застосовуються з урахуванням таких тимчасових змін. Зокрема, передбачено, що виплата дивідендів здійснюється господарським товариством з чистого прибутку у звітному році та/або нерозподіленого прибутку в розмірі не менше 30 відсотків.



Розмір виплати дивідендів може бути збільшений за рішенням загальних зборів акціонерного товариства. Рішення про виплату дивідендів в розмірі більше 30 відсотків за простими акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства".



В законі передбачено, що він набирає чинності з дня його опублікування і застосовується з 30 листопада 2010 року та діє до 1 січня 2011 року.



Як повідомляв УНІАН, 30 листопада ц. р. Конституційний Суд України визнав неконституційним ряд положень закону про державний бюджет України на 2010 рік.



Зокрема, визнана неконституційною ст. 14 держбюджету щодо повноважень міністра фінансів України за дорученням Кабінету міністрів брати зобов`язання від імені України, пов`язані із здійсненням позик і наданням держгарантій.



Також визнана неконституційною ст. 24 держбюджету, якою передбачений дозвіл у процесі приватизації державного майна оплачувати його вартість у вільно конвертованій валюті.



Неконституційною визнана і ст. 64 держбюджету, яка встановлює, що до членів сім`ї пільговика при наданні пільг відноситься дружина (чоловік), їх неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І і ІІ групи або інвалідами І групи; особи, які проживають разом з інвалідами війни І групи і доглядають за ними за умови, що інвалід війни не перебуває в шлюбі; непрацездатні батьки; особи, які знаходяться під опікою і доглядом громадян, котрі мають право на пільги, якщо вони живуть разом.



Конституційний Суд також визнав таким, що не відповідає Конституції п.7 розділу 7 заключних положень держбюджету щодо повноважень уряду за угодою з Бюджетним комітетом парламенту приймати рішення стосовно перегляду деяких розмірів виплат, визначених законодавством, які передбачають додаткові витрати з державного і місцевих бюджетів.



Крім того, КС визнав неконституційними пункти 8-13 заключних положень держбюджету.

Валютний ринок



Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 7,9745/7,9835, на 12:00 ціни зросли до 7,9810/7,9880. До закриття торгів цінові рівні впали - 7,9655/7,9740 грн./дол.



Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2547/0,2551, на 12:00 ціни піднялися до 0,2550/0,2552. До закриття ціни знизилися до 0,2544/0,2545. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,2960 (-0,1240).



На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3195/1,3265. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5325/10,5465, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,5620/10,5775. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,5555/10,5725.

ПЕК



НАК «Нафтогаз України» отримала часткові гарантії від ВАТ «Газпром» щодо транзиту природного газу територією України в обсязі не менше 112 млрд. куб. м газу на рік протягом 5 років.



Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО сьогодні в ході робочої наради в Сумській області.



«Було підписано документ, згідно з яким ми отримали нехай і не 100% (гарантію – УНІАН), але впевненішу позицію щодо транзиту газу на наступні п`ять років», - сказав він.



При цьому Ю.БОЙКО зазначив, що «Газпром» надав «Нафтогазу України» аванс у розмірі 1,5 млрд. дол. за послуги транзиту.



«Зафіксована цифра 112 млрд. куб. м газу щорічно. І якщо менше газу транспортуватиметься, то аванс, який дав нам «Газпром» 1,5 млрд. дол., буде повернено в більший термін, ніж п`ять років», - додав міністр.



Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» довгий час наполягав на закріпленні в домовленостях із «Газпромом» мінімальних обсягів транзиту газу через територію України.



Раніше «Нафтогаз України» прогнозував, що в 2011 році обсяг транзиту газу до Європи очікується на рівні 94,2 млрд. куб. м.



У 2009 році Україна скоротила транзит природного газу до країн Європи на 20,4%, або на 24,4 млрд. куб. м, порівняно з 2008 роком, до 95,2 млрд. куб. м.

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Україна сподівається, що у середині 2011 року міжнародні банки нададуть їй 308 млн. дол. на модернізацію магістрального газопроводу «Уренгой–Помари–Ужгород».



Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО за результатами наради з питань підготовки і проведення робіт з реконструкції і модернізації газотранспортної системи (ГТС) України в 2011 році, яка відбулася сьогодні на компресорній станції «Ромни» Управління магістральних газопроводів (УМГ) «Київтрансгаз».



За його словами, НАК «Нафтогаз України» знаходиться на завершальній стадії розробки техніко-економічного обгрунтування модернізації газопроводу.



«Перший транш очікуємо у середині наступного року – це 308 млн. дол. на реконструкцію газопроводу «Уренгой–Помари–Ужгород», – сказав Ю.БОЙКО. При цьому він нагадав, що це тільки частина коштів, які міжнародні банки готові виділити на модернізацію української ГТС.



«Це перша частина кредитів Світового банку і Європейського банку реконструкції та розвитку, над якими ми сьогодні працюємо», – сказав він.



Нагадаємо, у червні 2010 року Міністерство палива та енергетики України своїм наказом доручило НАК «Нафтогаз України» розпочати процедуру ініціації інвестиційного проекту «Реконструкція лінійних споруд газопроводу «Уренгой–Помари–Ужгород» (перша черга)» із залученням кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій.



Зокрема, Мінпаливенерго доручило НАК «Нафтогаз України» створити групу управління проектом і розробити план заходів з підготовки і реалізації проекту, включаючи план закупівель і план фінансування, і графік підготовки і реалізації проекту, включаючи графік закупівель і графіки фінансування.



Як повідомляв УНІАН, Міністерство палива та енергетики України має намір залучити 6,5 млрд. дол. на реалізацію інвестиційних проектів з модернізації ГТС України до 2018 року. Зокрема, на модернізацію і реконструкцію газопроводу «Уренгой–Помари–Ужгород» планується залучити 1,3 млрд. дол.



Довідка УНІАН. Газопровід «Уренгой–Помари–Ужгород» з’єднує газові родовища півночі Західного Сибіру з кінцевими споживачами в Європі. Побудований у 1983 році.



Загальна довжина – 4451 км, потужність – 32 млрд. куб. м газу на рік. Діаметр кожної з трьох ниток – 1420 мм. Протяжність на території України – 1160 км, на трасі розташовані дев`ять компресорних станцій.

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Сьогодні НАК «Нафтогаз України» затвердила Програму реконструкції, технічного переоснащення, розширення й планово-запобіжних ремонтів об`єктів ДК «Укртрансгаз», а також Програму капітальних інвестицій на 2011 рік.



Про це УНІАН повідомили в управлінні зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».



У повідомленні зазначається, що затвердження програми відбулося за результатами наради з питань підготовки й проведення робіт із реконструкції та модернізації газотранспортної системи (ГТС) України в 2011 році, яка пройшла сьогодні на компресорній станції «Ромни» Управління магістральних газопроводів (УМГ) «Київтрансгаз» під головуванням міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА.



У ході наради голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН зазначив, що для виконання програми реконструкції об`єктів ГТС направлятимуть кошти від поточної господарської діяльності компанії та додатково залучатимуть інвестиції.



«Виконання програми дозволить гарантувати надійну й безперебійну роботу нашої газотранспортної системи наступного року», – зазначив Є.БАКУЛІН.



У свою чергу, як повідомили УНІАН у прес-службі ДК «Укртрансгаз», «Нафтогаз України» планує в 2011 році вкласти в реконструкцію ГТС 3,1 млрд. грн. Зокрема, в 2011 році в оновлення магістральних газопроводів і газорозподільних станцій буде інвестовано 1,22 млрд. грн., у реконструкцію компресорних станцій – близько 1,5 млрд. грн., на облаштування підземних сховищ газу – понад 200 млн. грн.



«Ефективна діяльність компанії доводить безпідставність чуток про застарілість української ГТС», – сказано в повідомленні.



Також «Укртрансгаз» зазначає, що компанія послідовно збільшує обсяги фінансування для підтримки в належному стані ГТС. Так, для ефективного розподілу грошей керівництво компанії схвалило програму ремонтів за рахунок поточних коштів, згідно з якою до кінця 2010 року в проведення таких робіт буде інвестовано 1,75 млрд. грн., що майже в 2 рази, або на 854 млн. грн., більше, ніж у 2009 році.



Довідка УНІАН. Газотранспортна система України складається з магістральних газопроводів, розподільних мереж, газосховищ, компресійних і газовимірювальних станцій. Газотранспортна система України є другою в Європі й однією з найбільших у світі.



ГТС України складається з магістральних газопроводів довжиною 37,6 тис. км у однонитковому обчисленні, 71 компресорної станції загальною потужністю 5405 МВт. Пропускна спроможність на кордоні РФ із Україною становить 288 млрд. куб. м, на кордоні України з Польщею, Румунією, Білоруссю, Молдовою – 178,5 млрд. куб. м, зокрема з країнами ЄС – 142,5 млрд. куб. м.

Будівництво



Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» у 2011 році готова знизити вартість квартир для черговиків за програмою «Доступне житло» до 7970 грн./кв.м.



Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління – президент ХК «Київміськбуд» Михайло ГОЛИЦЯ в ході круглого столу Ukrainian Real Estate Club «Ринок житлової нерухомості – підсумки та прогнози».



«Ми опустимося в 2011 році до 7970 грн. за підтримки держави. Це лише для черговиків, де є 30% державної підтримки», - сказав він.



М.ГОЛИЦЯ уточнив, що мається на увазі житло, що будується за державною програмою 30/70, яке можуть придбати громадяни, які перебувають на квартирному обліку.



Президент холдингу пояснив, що знижувати ціну планується за рахунок того, що є державна підтримка, і будинок можна добудувати за короткий період часу.



«Наша ринкова ціна - 8750 грн., але будівництво об`єкту займає тривалий час, а коли є державна підтримка 30% і фінансування будинку вирішується впродовж декількох місяців, то ми згодні йти на це», - сказав він.



М.ГОЛИЦЯ зазначив, що сьогодні вартість житла, споруджуваного «Київміськбудом» варіюється від 8,7 тис. до 16 тис. грн.



При цьому компанія бере участь у програмі будівництва доступного житла (30/70) у Боярці (Київська обл.), де вартість квартир становить 4,5 тис. грн./кв.м.



Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. До складу холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.



80% її акцій належать київській територіальній громаді й перебувають в управлінні місцевої влади.



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У Львові, незважаючи на складні погодні умови, будівельні роботи на основних об’єктах Євро-2012 проводяться згідно із затвердженими графіками.

Як зазначив у коментарі УНІАН заступник голови Львівської облдержадміністрації Володимир ГУБИЦЬКИЙ, роботи на всіх будівельних майданчиках проводиться згідно з узгодженими з УЄФА графіками.

За його словами, будівництво стадіону у Львові по вул. Стрийській - Кільцевій дорозі профінансовано на 758,9 млн. грн. (46% від загальної вартості проекту затвердженого Державною цільовою програмою).

«Стан готовності цього об’єкта становить 46% (загально-будівельні роботи без врахування інфраструктури), – розповів В.ГУБИЦЬКИЙ. – Вже повністю завершено будівництво каркасу першого, другого та третього поверху адміністративної будівлі, монтаж бортів на південній та південно-східній сторонах другого ярусу стадіону. Зараз на об’єкті триває монтаж бортів ще на чотирьох секторах другого рівня. Також встановлюються посадові ряди на другому ярусі трибун та розпочато монтаж перекриття стадіону. На об’єкті щоденно працює 800 осіб та 40-45 одиниць техніки, Робота організована вахтовим методом, цілодобово».

Як розповів заступник керівника області, будівництво нового аеровокзалу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» профінансовано на 500,3 млн. грн. (54,3% від вартості проекту, затвердженого Державною цільовою програмою). На об’єкті цілодобово працюють 405 осіб та 54 одиниці спецтехніки. Загальна готовність об’єкта становить 30%. «При цьому монтаж металоконструкцій уже виконано на - 95%, скляних фасадних систем - 85% (6500кв. м), а даху (з урахуванням верхнього шару) на - 78% (12400 кв. м)», – зауважив В.ГУБИЦЬКИЙ.

Щодо реконструкції аеродрому ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» заступник голови ОДА зауважив, що на сьогодні роботи профінансовано на 759,8 млн. грн.. На об’єкті цілодобово працюють 350 осіб та 159 одиниць техніки та механізмів.

Окремо В.ГУБИЦЬКИЙ розповів про розвиток транспортних магістралей та прикордонної інфраструктури Львівщини. «Крім розпочатих ремонтів автодоріг до основних пунктів пропуску на українсько-польському кордоні (Львів – Рава Руська (М-09), Львів-Краковець (М-10) та Львів-Шегині (М-11), ведуться підготовчі роботи до виконання робіт по будівництву нової автомобільної дороги Львів-Краковець», – зазначив В.ГУБИЦЬКИЙ.

За його словами, увага облдержадміністрації буде зосереджена на забезпеченні координації дій митних, прикордонних та автодорожніх служб у підготовці транспортної та митної інфраструктури, формування «коридорів Євро-2012», обслуговування учасників та гостей Євро-2012 за принципами «єдиної зупинки» та «єдиного вікна». «Вже зараз пункти пропуску оснащуються найновішим обладнанням та технікою. Крім цього, ведеться будівництво нових пунктів пропуску «Грушів-Будомєж» та «Угринів-Долгобичув» з інфраструктурою для виконання завдань контрольними службами України на території Польщі. – зауважив В.ГУБИЦЬКИЙ. – Наше завдання – до 2012 року забезпечити розбудову пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури відповідно до європейських стандартів, суттєво скоротити час перетину українсько-польського кордону».

(УНІАН)