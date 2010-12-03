Анонс на 6 грудня

* 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Соціальні виплати" дітям війни ": чи є вихід з правового лабіринту?" У масштабах України ситуація, що склалася з відсутністю виплат даній соціальній категорії та кількістю позовів до місцевих Пенсійних Фондів, сягнула критичної межі. Центри правової інформації та консультацій щодня розглядають сотні подібних звернень. Питання: Соціальна допомога "дітям війни" - адресна допомога вразливим чи популізм політиків? Як органи Пенсійного Фонду реагують на позови "дітей війни"? Чи існують дієві правові механізми захисту прав "дітей війни"? Учасники: Микола Козирєв, Громадський Комітет Захисту конституційних прав і свобод громадян, Луганська область, керівник Центрів правової інформації та консультацій у м.Луганськ, м.Алчевськ і смт.Новопсков, Луганська область; Олексій Свєтіков, голова Осередку "Комітету виборців України" в Луганській області, м.Сєвєродонецьк, керівник Центрів в м. Кремінна та смт. Станиця Луганська, Луганська область; Ольга Настіна, голова БО "Правова єдність", м. Біла Церква, керівник Центру в м. Біла Церква; Андрій Місяць, голова ГО "Подільська правова ліга", м.Хмельницький, керівник Центру в м.Хмельницький ; Роман Романов, директор програми "Верховенство права" Міжнародного Фонду "Відродження" (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: +380 (44) 482 03 63 +380 (44) 486 76 29, zhmurko@irf.kiev.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.



* Відбудеться презентація результатів дослідження фінансової грамотності і захисту прав споживачів фінансових послуг. У церемонії відкриття візьмуть участь: перший заступник міністра економіки України Анатолій Аксюта, директор офісу економічного зростання USАID Майкл Мартін, директор Представництва Світового Банку в Україні, Білорусі та Молдові Мартін Райзер і ін



* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Рейдерські атаки в Київській області: маніпуляції на виборах, захоплення землі та майна". Учасники: сільський голова с.Салівонкі Васильківського району Київської області В. Басілкевіч депутати Салівонківского сільської ради, представник Соціалістичної партії України, юристи О. Золотоверхий і А. Борисенко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.



* 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Підсумки минулого курортного сезону в Криму і перспективи сезону 2011 року». Учасники: віце-прем'єр АРК Георгій Псарьов, міністр курортів і туризму АРК Олександр Лієв. У ході прес-конференції будуть озвучені підсумки минулого сезону і перспективи майбутнього сезону, питання, пов'язані з функціонуванням безкоштовних пляжів, майбутні новорічні свята - як одна з направляючих туристичного Криму, можливості розвитку СПА-культури в автономії, а також буде розказано про концепцію діяльності уряду Криму у розвитку курортної галузі (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.



* 15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Підсумки туристичного сезону-2010 з опитування українських журналістів і старт рейтингу кулінарних фестивалів" Їли-пили-2010 ". Учасники: голова Асоціації журналістів" Туристичний прес-клуб України "Ігор Слісаренко, шеф-редактор інформаційного агентства УНІАН Олександр Харченко, заступник голови Державної служби туризму і курортів Дмитро Заруба (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067 463 68 90. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.



* Відбудеться українсько-литовський бізнес-форум, який проходитиме в рамках ХІІ засідання Міжурядової українсько-литовської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва. Організатори - УСПП і литовська некомерційна організація «Enterprise Lithuania». Учасники: міністр транспорту та зв'язку України Костянтин Єфименко, міністр господарства Литви Дайнюс Крейніс, президент УСПП Анатолій Кінах, Україна, заст. міністра закордонних справ Павло Клімкін, заст. міністра економіки України Валерій П'ятницький.



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