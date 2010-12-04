Азаров заявляє, що Янукович консультується з ним про зміну складу уряду

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ проводять консультації щодо змін у структурі і складі уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М. АЗАРОВ заявив в ефірі програми «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер», відповідаючи на запитання, чи можна чекати до кінця року змін у структурі та складі уряду, про які заявляв глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН в кінці жовтня.

«Рішення (щодо кадрових змін в уряді - УНІАН) приймає Президент. При цьому він радиться з прем`єр-міністром. І коли мені стануть відомі результати консультацій моїх із Президентом, я за згодою Президента, вас поінформую... ЛЬОВОЧКІН, звісно, дуже важливий керівник, але рішення буде ухвалювати Президент. Тому давайте дочекаємося рішення Президента», - заявив М.АЗАРОВ.