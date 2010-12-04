Футбольні вболівальники назвали талісмани Євро-2012 Славек та Славко.

Як передає кореспондент УНІАН, результати голосування були урочисто презентовані сьогодні.

Як відомо, після презентації 16 листопада у Варшаві двох талісманів Євро-2012 (двох футболістів-близнюків), що символізують Україну і Польщу, вболівальники зі всього світу отримали можливість взяти участь у конкурсі на обрання імен для талісманів.

Проголосувати за один із трьох запропонованих варіантів імен можна було на офіційному сайті УЄФА, а також у ресторанах швидкого харчування «Макдональдс» у Польщі та Україні.

Згідно з результатами голосування, голоси вболівальників розподілились наступним чином: за Славека та Славко – було віддано 21 тис. 816 голосів, або 56%, за Шемка та Стрімко – 11 тис. 505 голосів, або 29% і за Клемек та Ладко – 5 тис. 912 голосів або 15%.

Також сьогодні на презентації черговим Другом Євро-2012 було представлено колишнього видатного футболіста, а нині тренера Олексія МИХАЙЛИЧЕНКА.