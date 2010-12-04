Головне на 4 грудня

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ проводять консультації щодо змін у структурі і складі уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М. АЗАРОВ заявив в ефірі програми «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер», відповідаючи на запитання, чи можна чекати до кінця року змін у структурі та складі уряду, про які заявляв глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН в кінці жовтня.

«Рішення (щодо кадрових змін в уряді - УНІАН) приймає Президент. При цьому він радиться з прем`єр-міністром. І коли мені стануть відомі результати консультацій моїх із Президентом, я за згодою Президента, вас поінформую... ЛЬОВОЧКІН, звісно, дуже важливий керівник, але рішення буде ухвалювати Президент. Тому давайте дочекаємося рішення Президента», - заявив М.АЗАРОВ.

В Україні знеструмленими через негоду залишаються 136 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, досі без електропостачання 98 н. п. у Херсонській області та 38 - у Миколаївській.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Як повідомлялося, в ніч на 3 грудня внаслідок складних погодних умов, через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач та обривів залишилися без електрики 177 н.п. у Херсонській та Миколаївській областях.

Футбольні вболівальники назвали талісмани Євро-2012 Славек та Славко.

Як передає кореспондент УНІАН, результати голосування були урочисто презентовані сьогодні.

Як відомо, після презентації 16 листопада у Варшаві двох талісманів Євро-2012 (двох футболістів-близнюків), що символізують Україну і Польщу, вболівальники зі всього світу отримали можливість взяти участь у конкурсі на обрання імен для талісманів.

Проголосувати за один із трьох запропонованих варіантів імен можна було на офіційному сайті УЄФА, а також у ресторанах швидкого харчування «Макдональдс» у Польщі та Україні.

Згідно з результатами голосування, голоси вболівальників розподілились наступним чином: за Славека та Славко – було віддано 21 тис. 816 голосів, або 56%, за Шемка та Стрімко – 11 тис. 505 голосів, або 29% і за Клемек та Ладко – 5 тис. 912 голосів або 15%.

Також сьогодні на презентації черговим Другом Євро-2012 було представлено колишнього видатного футболіста, а нині тренера Олексія МИХАЙЛИЧЕНКА.

Кабінет Міністрів має намір схвалити програму розвитку швидкісного руху поїздів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, готуючись до проведення Євро-2012, Кабінет Міністрів учора на своїй нараді вже схвалив концепцію швидкісного руху поїздів в Україні. Відповідно до неї, Україна планує купити від 7 до 10 швидкісних поїздів.

Віце-прем`єр сказав, що після їх введення в експлуатацію відстань від Харкова до Донецька залізницею можна буде подолати за 1 годину. 50 хвилин, від Києва до Донецька - за 5 годин 30 хвилин, від Києва до Львова – за 4 години 30 хвилин і від Харкова до Києва – за 3 години 30 хвилин.

Також Б.КОЛЕСНІКОВ звернувся до мерів міст-учасників Євро-2012 з пропозицією невдовзі презентувати єдиний проїзний документ для всіх іноземних туристів на час проведення чемпіонату Європи з футболу.

За словами віце-прем`єра, українська влада має намір запропонувати іноземним туристам купувати єдиний проїзний квиток одразу після в`їзду на територію України, який буде дійсний на всі види транспорту в кожному певному місті.

Б.КОЛЕСНІКОВ додав, що приблизно такий проїзний коштуватиме від 18 до 25 євро.

Сьогодні вдень правоохоронці намагалися потрапити у квартиру батьків генерального координатора всеукраїнської акцій протесту підприємців Олександра ДАНИЛЮКА, які мешкають у Солом’янському районі Києва.

Про це УНІАН повідомив сам О.ДАНИЛЮК.

За його словами, до батьків, з якими він не живе, "навідалися двоє у цивільному, які відрекомендувалися працівниками міліції і намагалися потрапити до квартири, щоб поспілкуватися про мене".

"Почувши від батьків відмову відчиняти двері їм, вони почали дзвонити до квартир сусідів, щоб також "поспілкуватися про мене", - зазначив О.ДАНИЛЮК.

При цьому він зауважив, що у цій ситуації "дивним є те, що я телефоном домовився з батьками, що прийду сьогодні до них, і саме в цей час завітали "гості".

В Іспанії оголошено режим надзвичайного стану у зв`язку зі страйком авіадиспетчерів.

Як передає Лєнта.ру, про це заявив віце-прем`єр іспанського уряду Альфредо Перес РУБАЛЬКАБА.

Він відзначив, що дії диспетчерів, які відмовляться вийти на роботу, тепер розцінюватимуться як порушення закону.

"Ми попереджували, що якщо ситуація в аеропортах не нормалізується, ми оголосимо надзвичайний стан. Абсолютно очевидно, що ситуація не нормалізувалася", - сказав А.РУБАЛЬКАБА після екстреного засідання уряду.

(УНІАН)