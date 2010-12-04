Кабмін має намір схвалити програму розвитку швидкісного руху поїздів

Кабінет Міністрів має намір схвалити програму розвитку швидкісного руху поїздів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, готуючись до проведення Євро-2012, Кабінет Міністрів учора на своїй нараді вже схвалив концепцію швидкісного руху поїздів в Україні. Відповідно до неї, Україна планує купити від 7 до 10 швидкісних поїздів.

Віце-прем`єр сказав, що після їх введення в експлуатацію відстань від Харкова до Донецька залізницею можна буде подолати за 1 годину. 50 хвилин, від Києва до Донецька - за 5 годин 30 хвилин, від Києва до Львова – за 4 години 30 хвилин і від Харкова до Києва – за 3 години 30 хвилин.

Також Б.КОЛЕСНІКОВ звернувся до мерів міст-учасників Євро-2012 з пропозицією невдовзі презентувати єдиний проїзний документ для всіх іноземних туристів на час проведення чемпіонату Європи з футболу.

За словами віце-прем`єра, українська влада має намір запропонувати іноземним туристам купувати єдиний проїзний квиток одразу після в`їзду на територію України, який буде дійсний на всі види транспорту в кожному певному місті.

Б.КОЛЕСНІКОВ додав, що приблизно такий проїзний коштуватиме від 18 до 25 євро.