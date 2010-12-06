Литвин виступає за поглиблення співпраці між Україною та В’єтнамом

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН виступає за розвиток проектів, які стосуються атомної енергетики, ракетобудування, авіабудування, суднобудування та агропромислового комплексу, між Україною та В’єтнамом.

Про це він заявив, виступаючи перед викладачами і студентами В’єтнамського національного університету та колишніми студентами українських вищих навчальних закладів, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Крім того, за словами В.ЛИТВИНА, Україна зацікавлена у поглибленні двосторонньої співпраці в освітній галузі. Він пошкодував, що нині взаємозв’язки у галузі культури, спорту та освіти носять епізодичний характер, що зумовлено об’єктивними причинами, головна з яких - географічна віддаленість. Водночас голова Верховної Ради висловив переконання, що непереборних перешкод у зміні ситуації на краще немає. «Сьогодні наші країни опинилися у схожих ситуаціях - ми змушені наздоганяти час, аби не відставати від сучасного світу, докладаючи значних зусиль для здобуття належного авторитету і позицій кожна у своєму регіоні», - зазначив він.

Перед початком виступу голови Верховної Ради України президент, голова правління В’єтнамського національного цніверситету МАЙ Чонг Нуань вручив В.ЛИТВИНУ диплом Почесного доктора університету.

В.ЛИТВИН 5-10 грудня відвідує з офіційними візитами Соціалістичну Республіку В’єтнам та Республіку Корея.