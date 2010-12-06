Завершився мітинг опозиції на Європейській площі у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, організатори мітингу розбирають сцену для виступів, встановлену на сходах перед Українським домом.

Перед закінченням мітингу його модератор оголосив, що усі охочі представники координаційної групи запрошуються до приміщення Спілки письменників України, де відбудеться нарада і їм будуть надані подальші інструкції щодо організації всеукраїнського референдуму з питання дострокового припинення повноважень Верховної Ради і Президента України.

Усіх інших учасників мітингу закликано координувати свої подальші дії через Інтернет шляхом електронної переписки.