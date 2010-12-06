У Криму відпочило на 15% людей більше, ніж минулого року

За 10 місяців 2010 р. кількість тих, хто відпочив в АР Крим склало 5,6 млн. чоловік, що на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив міністр курортів і туризму АР Крим Олександр ЛІЄВ.

Зокрема, організовано в здравницях відпочили 1,01 млн. чол., що на 5,4% більше. «Фактично курортно-рекреаційна галузь Криму вийшла на докризові показники», - повідомив він, додавши, що курортний сезон все ще триває завдяки теплій погоді цього року, 150 санаторіїв заповнено на 44%.

За даними міністра, збільшилася також кількість заходжень круїзних суден: за 10 місяців ц.р. кількість іноземних круїзних лайнерів склала 74, що на 25% більше порівняно з минулим роком, на 45% більше, ніж 5 років тому. «Розвиток круїзного туризму - один з пріоритетів для курортної галузі Криму», - зазначив О.ЛІЄВ. За його словами, це вимагає модернізації кримських портів, дане питання вже опрацьовується.

За словами міністра, цього року збільшилася частка відпочиваючих із-за кордону - 32% (30% - СНД і 2% далеке зарубіжжя), цей показник найбільший за останні 10 років, відповідно частка українців, що відпочили в Криму, знизилася (68% проти 75% в 2009 р.). «У галузі розваг попит виріс, знижений - в оздоровленні», - зазначив О.ЛІЄВ, додавши, що необхідно розвивати попит на послуги з оздоровлення в Криму.

За його словами, міністерство також працює над розширенням курортних рамок кримського сезону, зокрема, акцент у зимовий період робиться на SPA-відпочинок.

За даними О.ЛІЄВА, цього року на новорічні свята в Криму можна відпочити дешевше, порівняно з минулим роком. «На Новий рік у Криму обіцяють гарну погоду, буде пущено 9 додаткових потягів до Криму, вирішується питання про запуск кількох авіарейсів», - зазначив він.