Головне на 6 грудня

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставлений у листопаді цього року російський газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні по зв`язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що, зокрема, «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» понад 1,043 млрд. доларів США за імпортований у листопаді 2010 року природний газ.

Ціна природного газу для компанії у четвертому кварталі поточного року становить близько 253 доларів США.

Також компанія нагадує, що відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яка була укладена між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. США за 1000 куб. м.

Доходи Державного бюджету України в січні-листопаді 2010 року (за оперативними даними) становили 215,090 млрд. грн., або 85% річного плану.

«Загальна сума доходів Держбюджету України за січень-листопад 2010 року (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ, субвенцій з місцевого бюджету і бюджетного відшкодування ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики) становила 215 млрд. 089,5 млн. грн., що на 28 млрд. 593,2 млн. грн., або на 15,3% більше, ніж за відповідний період 2009 року», - повідомляється на сайті Державного казначейства України.

Доходи загального фонду Держбюджету за 11 місяців п.р. становили 186 млрд. 860,8 млн. грн., зокрема, податкові надходження – 154 млрд. 754,7 млн. грн., неподаткові надходження – 26 млрд. 141,4 млн. грн.

До спеціального фонду Державного бюджету за 11 місяців 2010 року надійшло 28 млрд. 228,6 млн. грн.. (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ, субвенцій з місцевого бюджету і бюджетного відшкодування ПДВ ОВДП).

ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» звертає увагу керівників місцевих органів влади і підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) на те, що розрахунки теплоенергетиків за спожитий природний газ залишаються незадовільними.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що, за даними оперативного моніторингу, станом на 3 грудня 2010 року підприємства ТКЕ (без АЕК «Київенерго») заборгували компанії за спожитий з початку нового опалювального сезону природний газ понад 1,8 млрд. грн. (рівень оплати – 32%).

Значну заборгованість нагромадили за цей період теплоенергетики Харківської (271 млн. грн.), Дніпропетровської (254 млн. грн.), Донецької (249 млн. грн.), Запорізької (100 млн. грн.), Одеської (99 млн. грн.), Луганської (93 млн. грн.), Київської (84 млн. грн.), Львівської (81 млн. грн.), Чернігівської (55 млн. грн.), Сумської (51 млн. грн.) Полтавської (49 млн. грн.), Житомирської (45 млн. грн.) областей, а також АР Крим (54 млн. грн.).

Столична енергокомпанія АЕК «Київенерго» заборгувала ДК «Газ України» за 2009-2010 рр. понад 1,1 млрд. грн. (рівень оплати в 2010 р. – 75%).

Станом на 3 грудня 2010 найнижчі розрахунки за спожитий з 1 жовтня ц.р. природний газ у підприємств ТКЕ Дніпропетровської (20%), Житомирської (21%), Харківської (24%), Київської (26%), Закарпатської, Івано-Франківської і Луганської (по 28%), Запорізької і Рівненської (по 29%), Одеської і Сумської (по 31%) областей, а також АР Крим (22%).

Понад 1,75 млрд. грн. становить заборгованість підприємств ТКЕ за газ, спожитий впродовж минулого опалювального сезону 2009-2010 рр. (з 1 жовтня 2009 року, рівень оплати – 83%).

Заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює розрахунки НАК «Нафтогаз України» за імпортований природний газ і належне проходження нового опалювального сезону 2010-2011 рр.

Також ДК «Газ України» відзначає, що планові обсяги природного газу на декаду виділяються відповідно до рівня розрахунків теплоенергетиків за природний газ, спожитий з початку нового опалювального періоду 2010-2011 рр.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не вважає ухвалену після врахування Верховною Радою його пропозицій чинну редакцію Податкового кодексу ідеальним документом.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю телеканалу «Інтер».

«Я вважаю, що взагалі не буває ідеальних документів. Тому що документи такого рівня – це тиск певною мірою на суспільство, на бізнес. І бути задоволеним від того, що на тебе тисне держава – не можна бути», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас Президент висловив переконання, що з прийняттям Податкового кодексу вдалося досягти прозорості видатків, оптимізації обрахування ведення бізнесу, детінізації економіки, та підвищення мотивації для її зростання.

Міністерство палива і енергетики України вважає необхідним для захисту українських нафтопереробних заводів (НПЗ) ввести мито на імпортні світлі нафтопродукти нижче 120 євро за тонну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра палива та енергетики Ігор КИРЮШИН сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми обговорювали з фахівцями Мінекономіки 120 євро за тонну – це максимальне мито, воно не буде введено. Мито буде збалансовано, щоб підтримати можливість конкуренції продуктів вітчизняних заводів», – сказав він.

При цьому І.Кирюшин відзначив, що раніше озвучене в ряді ЗМІ мито на рівні 120 євро за тонну тільки вивчалося.

«120 євро за тонну – це не прораховане на сьогодні мито», – додав заступник міністра.

За його словами, величина мита буде визначена на рівні уряду.

І.Кирюшин також відзначив, що в даний час прибутковість світової нафтопереробки близька до нуля, а вся маржа формується на роздрібному ринку нафтопродуктів.

НАК «Нафтогаз України» поки що не подавала документи до митних органів про оформлення газу на користь компанії "РосУкрЕнерго АГ" у рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду.

Про це УНІАН повідомив голова Державної митної служби Ігор КАЛЕТНІК.

«Поки не подавала (документи – УНІАН) на оформлення НАК «Нафтогаз», - сказав він.

І.КАЛЕТНІК нагадав, що постановою від 15 листопада п.р. Кабінет міністрів урегулював питання розмитнення газу, що перебуває у підземних газових сховищах НАК «Нафтогаз України» на користь RosUkrEnergo.

«Є постанова Кабміну. Зараз ми працюємо над цим», - відзначив глава Держмитслужби.

Кабінет Міністрів України пропонує законодавчо врегулювати стягування плати із споживачів за приєднання до електро- і газових мереж електрозабезпечуючих і газопостачальних компаній.

Про це йдеться у відповідному законопроекті уряду «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування оплати послуг, які надаються суб`єктами природних монополій», зареєстрованому у Верховній Раді (№ 7420).

Документом, зокрема, пропонується внести зміни до Закону «Про електроенергетику» уповноваживши Національну комісію регулювання електроенергетики розробити правила приєднання електроустановок до мереж енергозабезпечуючих компаній, а також розробити методику розрахунку плати за приєднання до мереж.

Розмір плати, яка стягуватиметься зі споживачів за приєднання до мереж, розраховуватиметься енергокомпаніями на основі затвердженої НКРЕ методики. Кошти, отримані енергокомпанією як плата за приєднання, акумулюватимуться на рахунку обленерго із спеціальним режимом використання і спрямовуватимуться виключно на модернізацію і реконструкцію електромереж.

Законопроектом пропонується звільнити від плати за приєднання об`єкти соціальної сфери (лікарні, дитсадки, школи), будівництво яких здійснюється за бюджетні гроші, а також будинки індивідуальної забудови населення за умови, що потужність їх споживання не перевищуватиме 15 кВт за наявності електроопалення і 5 кВт – для всіх інших будинків.

Крім того, уряд пропонує звільнити від плати за приєднання об`єкти альтернативної енергетики, що будуються, потужністю до 10 МВт, а також об`єкти, будівництво яких ведеться у рамках підготовки України до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012. Фінансування зазначених робіт пропонується проводити за рахунок інвестиційної надбавки до оптової ціни електроенергії, розмір якої, а також порядок її подальшого розподілу між обленерго, затверджуватиметься Кабміном.

Кабмін також пропонує внести відповідні зміни до Закону «Про принципи функціонування ринку природного газу», доповнивши його статтями про введення за аналогічним принципом плати за приєднання до мереж газопостачальних компаній. Зокрема, уряд пропонує уповноважити НКРЕ розробити порядок і методику стягування такої плати для об`єктів, що будуються.

Розробники законопроекту в Мінпаливенерго у пояснювальній записці до документу відзначають, що основною метою законопроекту є отримання додаткового джерела фінансування до інвестиційної складової тарифу на передачу електричної енергії для забезпечення реалізації Програми розвитку електричних мереж без збільшення роздрібного тарифу для всіх споживачів електричної енергії.

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив голові правління Пенсійного фонду Борису ЗАЙЧУКУ разом з Міністерством фінансів терміново підготувати законопроект у першу чергу про обмеження максимального розміру пенсії.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, відповідне доручення прем’єр-міністр дав під час сьогоднішньої зустрічі із Б.ЗАЙЧУКОМ.

«Абсолютно неправильно і несправедливо, що одні люди у нас отримують по 800 гривень пенсії, а інші – по 50 тисяч, причому отримують із солідарного фонду, - підкреслив голова уряду. - Розробіть такий законопроект, щоб уже з 1 січня наступного року ми ліквідували цю соціальну несправедливість, створену попередньою владою. Порахуйте, як обґрунтовано обмежити максимальний розмір пенсії – можливо, 10-12 мінімальних пенсій, і порахуйте, яку економію коштів це дасть».

Крім цього, прем’єр-міністр доручив розглянути питання про зміну віку виходу на пенсію для окремих категорій громадян. «Почати треба з державних службовців. Порахуйте, яка економія коштів буде від збільшення віку виходу на пенсію для чиновників. Водночас розберіться і запропонуйте, як і для кого розумно обмежити можливість пільгового виходу на пенсію, буває, у 35 років. Як стимулювати людей працювати довше і відкладати отримання пенсії. А після подолання дефіциту Пенсійного фонду можна буде повернути ці «відтерміновані» пенсійні виплати», - зазначив М.АЗАРОВ.

Також прем’єр переконаний, що негайно треба переходити до накопичувальної системи пенсійного страхування, що стимулюватиме людей, по-перше, не отримувати зарплату «в конверті», по-друге, максимально довго працювати і наповнювати свій персональний пенсійний рахунок. Голова уряду доручив терміново розробити відповідний законопроект.

М.АЗАРОВ наголосив, що всі законопроекти, які є складовою пенсійної реформи, мають враховувати світовий досвід пенсійних реформ, а також обов’язково мають бути ретельно опрацьовані з профспілками, роботодавцями, експертами, громадськими організаціями.

У свою чергу, Б.ЗАЙЧУК підкреслив, що, незважаючи на труднощі із наповненням фонду, усі пенсії виплачуються своєчасно і в повному обсязі.

«Пенсійні виплати здійснюються у повному обсязі, у встановлений законом термін. Листопад ми профінансували, і до 25 грудня повністю виплатимо пенсії за грудень»,- заявив Б.ЗАЙЧУК.

Водночас він підкреслив, що, незважаючи на зростання на 19% порівняно з минулим роком доходів Пенсійного фонду, дефіцит коштів поточного року становить 26,6 млрд. грн. Минулого року Україна втратила майже мільйон робочих місць, знову поширилась виплата «тіньових» зарплат і незаконна неповна виплата зарплати, незмінною залишена спрощена система оподаткування, яка дуже мало дає в солідарний Пенсійний фонд. Тому такий же дефіцит очікується наступного року. Отже, Пенсійний фонд і далі змушений брати позички. Бездефіцитна робота фонду, на думку Б.ЗАЙЧУКА, можлива лише за умови оптимізації пенсійних виплат і законодавчих змін пенсійної системи в цілому.

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України у листопаді ц.р. скоротився на 2%, або на 0,068 млрд. грн., і станом на 1 грудня ц.р. становив 3,355 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні Фонду, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, кількість його учасників скоротилася на один - до 170 банків, кількість тимчасових учасників не змінювалася - 4 банки.

На початок листопада Фонд гарантування вкладів проводив виплати вкладникам таких банків: «Земельний банк», «Іпобанк», «Дністер», «БІГ Енергія», «Трансбанк», «Арма», «Укрпромбанк», «Українська фінансова група», «Східно-Європейський банк», «Банк регіонального розвитку», «Європейський», «Національний стандарт», «Одеса-Банк», «Причорномор`я», «Європейський банк розвитку і заощаджень».

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО дав доручення відповідним відомствам у тижневий термін підготувати документи, необхідні для денонсації угоди з Республікою Кіпр про уникнення подвійного оподаткування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він заявив сьогодні під час наради за участю представників міністерств і відомств з цього питання.

Він відзначив, що таким чином можна буде припинити відплив коштів з України в офшорну зону.

«Україна повинна денонсувати угоду з Республікою Кіпр про уникнення подвійного оподаткування. Економічні інтереси держави не повинні страждати через угоду, підписану ще за часів СРСР», - заявив С.ТІГІПКО.

Він наголосив, що переговори про відміну цієї угоди або зміну її умов ведуться вже «багато років» і затягуються кіпрською стороною.

«Кіпр давно перетворився на найбільшого інвестора в українську економіку: звідти інвестовано більш як 8,5 млрд. доларів. А з України на Кіпр, за даними офіційної статистики, лише прямих інвестицій 6,3 млрд. доларів. Усім зрозуміло, що ці інвестиції – кошти українських підприємств, які уникають оподаткування. Саме тому ми повинні перекрити канали втрат бюджету через офшори», – наголосив С.ТІГІПКО.

(УНІАН)