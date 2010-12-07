Анонс на 7 грудня

* Відбудеться міжнародна конференція на тему: «Енергетичні проблеми Європи і питання російсько-української співпраці». Організатори - Фонд "Інститут енергетики та фінансів», комунікаційний холдинг «Minchenko consulting», Інститут енергетичних досліджень. Учасники: Юрій Бойко, міністр палива та енергетики України; Юрій Пахомов, директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Україна); Джонатан Стерн, директор газових програм Оксфордського Інституту енергетичних досліджень (Великобританія); Симон Пірані, старший партнер-дослідник Оксфордського Інституту енергетичних досліджень (Великобританія); Леонід Григор`єв, президент Інституту енергетики та фінансів (Росія); Андрій Конопляник, консультант Правління ВАТ «Газпромбанк», професор РГУ нафти і газу ім.Губкіна (Росія); Тетяна Мітрова, Керівник Центру вивчення світових енергетичних ринків Інституту енергетичних досліджень РАН (Росія) та ін.

* Відбудеться Конференція на тему: "Інтеграція екологічної та енергетичної політик: виклики членства в Європейському Енергетичному Співтоваристві". Організатор - Міжнародний центр перспективних досліджень у партнерстві з Фондом Фрідріха Еберта. Конференція відбудеться в рамках проекту МЦПД «Стратегія інтеграції України в Європейське енергетичне співтовариство», керівник проекту Ігор Богатирьов, ген.директор ДП «Регіональні електричні мережі». Під час заходу МЦПД представить аналітичне дослідження щодо сценаріїв адаптації енергетичного сектору України до екологічних стандартів ЄС.

* Круглий стіл на тему: «Декоративний розсадник в Україні та Європі: розвиток і перспективи галузі». Організатори - Рада підприємців при Кабінеті міністрів України та Всеукраїнський союз виробників садивного матеріалу. Учасники: голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко, керівники всіх профільних підприємств садового бізнесу України, представники відповідних державних установ та відомств.

* Прес-конференція на тему: «Пенсійна реформа в Україні: що і коли варто міняти?». Учасники: перший заст. міністра праці та соціальної політики України у 2005-2010 рр.. Павло Розенко, член Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Віктор Лисицький.

* Круглий стіл на тему: «Проблеми та шляхи легалізації грального бізнесу в Україні». Організатор - Комунікаційна група ESG. Запрошені: голова асоціації регулювальників грального бізнесу Євросоюзу (GREF), директор інспекції з контролю за гральним і лотерейним бізнесом республіки Латвії Сігні Бірне; керуючий директор GLI Austria GMBH - компанії-розробника правил сертифікації устаткування і програмних комплексів для грального обладнання в Європі Хайнц Вінкельбауер; Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні Павол Гамжік; керуючий партнер мальтійської юридичної компанії WH Law Ольга Фінкель, народний депутат України Віктор Корж; голова Комітету ВРУ з питань бюджету Валерій Баранов; радник Президента України Іван Шпек; зам.міністра фінансів України Тетяна Єфименко.

* В Окружному адміністративному суді м. Києва відбудеться судове засідання за позовом комерційних банків про визнання незаконними і недіючими положень Постанови НБУ від 09.06.2010 р. № 273 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України». Позовна заява групи комерційних банків підготовлено та подано за ініціативою АУБ. У засіданні візьмуть участь: президент АУБ Олександр Сугоняко та представники комерційних банків. Перед початком судового засідання і після закінчення засідання перед входом до Окружного суду м. Києва президент АУБ Олександр Сугоняко та представники комерційних банків проведуть прес-конференцію і дадуть відповіді на запитання представників ЗМІ.

* Прес-конференція на тему: «Чи варто Україні допускати іноземні компанії до розробки шельфу Чорного і Азовського морів?». Учасники: колишній представник Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський і експерт з енергетичних питань Центру Разумкова Володимир Омельченко.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Нові тенденції та актуальні рішення на ринку банківського ПЗ в Україні». Організатор - компанія «Лайм Системс», провідний розробник ПЗ для фінансового ринку, партнер Microsoft ® в Україні. Питання: Ситуація на фінансовому ринку України: нові завдання перед банками і перед розробниками ПЗ; Актуальні IT-рішення для банків на платформі Microsoft ®. Огляд рішень компанії «Лайм Системс». Як інноваційні IT-рішення допомагають банкам підвищувати якість та оперативність обслуговування клієнтів. Перспективи розвитку банківського ПЗ в Україні. Учасники: Олег Нестеров, директор компанії "Лайм Системс", Дмитро Кузьмін, керівник перспективних проектів "Лайм Системс", Олександр Гац, менеджер з просування платформи Microsoft, компанія «Майкрософт-Україна», Андрій Бігунів, директор Департаменту організації процесів і впровадження ІТ банку ERSTE (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 379-29-26, 379-29-27, e-mail: pr@publicity.com.ua до 16-00 6 грудня.

* Прес-конференція на тему: «Якою має бути пенсійна реформа в Україні?». Учасники: Сергій Українець, заступник голови ФПУ; Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ; Микола Кульчинський, народний депутат України, голова підкомітету з питань законодавства у сфері пенсійного забезпечення та пенсійної реформи Комітету ВРУ у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Голос підприємця: листопад 2010 року», в ході якої будуть оприлюднені результати Всеукраїнського опитування підприємців, проведеного центром «Соціальний моніторинг». Мета дослідження - визначити рівень підтримки підприємцями країни окремих вимог учасників акції протесту на Майдані, що виступили проти нового Податкового кодексу України, а також їхнє бачення основних кроків за рішенням піднятих питань. Опитування проводилося 27-30 листопада 2010 року в 10 обласних центрах України - Сімферополі, Донецьку, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Запоріжжі, Києві, Львові, Одесі, Тернополі та Харкові. У якості респондентів виступили підприємці - учасники акції протесту і підприємці в регіонах, підібрані за методом «снігової кулі». Всього було опитано 979 респондентів. Учасники: Дмитро Дмитрук, директор центру «Соціальний моніторинг», канд.соц.наук; Оксана Продан, співорганізатор акцій протесту підприємців на Майдані і по всій країні проти нового Податкового кодексу України; голова ГО «Ділова Рада Україна» Дмитро Швець (вул . Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 067-402-88-81, (044) 200-55-40 до 12.00 6 грудня.

* Круглий стіл на тему: «Тарифи як фактор стримування розвитку залізничних перевезень». Запрошені: Віктор Чорний, заступник ген.директора «Укрзалізниці»; Андрій Мірошников, заст.начальника Головного комерційного управління «Укрзалізниці»; Олександр Вареник, заст.директора по експлуатації ДН «Укрспецвагон»; Олександр Гуляєв, начальник відділу експлуатації ДП «Укрспецвагон»; Галина Поліщук, президент Асоціації операторів залізничного транспорту України; Ірина Зарицька, директор ТОВ«ЕКСІМТРАНС»; Іван Кочіш, ген.директор ТОВ «ЄВРАЗТРАНС України»; Олександр Кава, незалежний експерт; Дмитро Підтуркін, керівник аналітичної групи Консорціуму «Менеджмент Консалтинг Груп» та інші.

* У рамках Днів репутації-2010 відбудеться презентація результатів щорічного незалежного дослідження «Найбільш шановані компанії України - 2010» та урочиста церемонія нагородження компаній з найвищою репутацією Reputation Award in Ukraine - 2010. Організатори: Reputation Capital Ukraine і Conference House.

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