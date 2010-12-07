Курс НБУ на 07.12.10

Офіційний курс НБУ на 07.12.10100 USD США - 795.8800 (6 грудня - 794.2000)100 EUR - 1056.9286 (6 грудня - 1051.9973)10 RUR - 2.5438 (6 грудня - 2.5403)Облікові курси банківських металів на 07.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-112338.46 (6 грудня-110532.79)961 XAG 10 Срібло-2355.80 (6 грудня-2282.53)962XPT10Платина-137607.65(6 грудня-136681.82)964XPD10Паладій-60884.82 (6 грудня-60597.46)

Офіційний курс НБУ на 07.12.10 100 USD США - 795.8800 (6 грудня - 794.2000) 100 EUR - 1056.9286 (6 грудня - 1051.9973) 10 RUR - 2.5438 (6 грудня - 2.5403) Облікові курси банківських металів на 07.12.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-112338.46 (6 грудня-110532.79) 961 XAG 10 Срібло-2355.80 (6 грудня-2282.53) 962XPT10Платина-137607.65(6 грудня-136681.82) 964XPD10Паладій-60884.82 (6 грудня-60597.46)

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