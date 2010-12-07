Курс НБУ на 07.12.10

01:52, 07 грудня 2010
Різне
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Офіційний курс НБУ на 07.12.10100 USD США - 795.8800 (6 грудня - 794.2000)100 EUR - 1056.9286 (6 грудня - 1051.9973)10 RUR - 2.5438 (6 грудня - 2.5403)Облікові курси банківських металів на 07.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-112338.46 (6 грудня-110532.79)961 XAG 10 Срібло-2355.80 (6 грудня-2282.53)962XPT10Платина-137607.65(6 грудня-136681.82)964XPD10Паладій-60884.82 (6 грудня-60597.46)

Офіційний курс НБУ на 07.12.10

100 USD США - 795.8800 (6 грудня - 794.2000)

100 EUR - 1056.9286 (6 грудня - 1051.9973)

10 RUR - 2.5438 (6 грудня - 2.5403)

Облікові курси банківських металів на 07.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)

959XAU10Золото-112338.46 (6 грудня-110532.79)

961 XAG 10 Срібло-2355.80 (6 грудня-2282.53)

962XPT10Платина-137607.65(6 грудня-136681.82)

964XPD10Паладій-60884.82 (6 грудня-60597.46)

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