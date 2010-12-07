Тігіпко впевнений, що в 2011 році з ЄС почне діяти безвізовий режим для короткострокових поїздок

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО упевнений, що вже у 2011 році між Україною і Європейським Союзам діятиме безвізовий режим для короткострокових поїздок українців.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

«Наступного року ми матимемо безвізовий режим для короткострокових поїздок українців до країн ЄС», - заявив С.ТІГІПКО.

Крім того, він висловив переконання у тому, що в 2011 році буде підписано договір про асоціацію між Україною і ЄС, що включає положення про створення зони вільної торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада 14-й Саміт Україна – Європейський Союз схвалив План дій зі скасування візового режиму. Документ визначає технічні умови, які має виконати Україна для забезпечення прогресу у напрямі введення безвізового режиму як довгострокової перспективи для короткострокових поїздок громадян України.

Того самого дня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що українська сторона зможе виконати заходи Плану дій щодо скасування візового режиму з Європейським Союзом вже у першому півріччі 2011 року.