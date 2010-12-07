Мінприроди вивчає можливість впровадження підземного захоронення небезпечних відходів

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України вивчає можливість впровадження підземного захоронення небезпечних відходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінприроди, делегація Департаменту екологічної безпеки міністерства взяла участь у міжнародних наукових семінарах з підземного видалення небезпечних відходів та нараді з управління та зберігання відходів ртуті, що відбулися у м. Брауншвайг (Німеччина) з 30 листопада до 2 грудня 2010 року. Семінари були організовані у співробітництві з Федеральним міністерством довкілля Німеччини та Програмою ООН з навколишнього середовища (UNEP).

У рамках візиту делегація відвідала підприємство підземного видалення відходів Konrad Mine, яке є ліцензованим підземним сховищем для радіоактивних відходів, та Herfa-Neurode - найбільшу і найстарішу у світі шахту для видалення небезпечних відходів у колишньому руднику для видобутку поташу.

Метою візиту було ознайомлення з практичним досвідом підземного видалення небезпечних відходів, зокрема, критеріям вибору місця видалення, забезпечення вимог до складу і стану відходів, ізоляції шахтного ствола і штреку, матеріалів для закладки і герметизації тощо. На базі аналізу досвіду та проблем підземного видалення буде зроблено оцінку можливості впровадження цієї технології в Україні.

В Україні практично немає спеціалізованих полігонів для видалення небезпечних відходів. У цих умовах допускається розміщення на полігонах та звалищах побутових відходів до 30% відходів I-ІІ класів небезпеки, що становить загрозу для здоров’я людей і навколишнього середовища, особливо в умовах недодержання вимог належного облаштування полігонів і звалищ побутових відходів.

*** Підземне видалення небезпечних відходів являє собою усталений варіант у межах Німеччини, а також у рамках європейських програм управління відходами, що базується на наукових дослідженнях і практичному застосуванні протягом 40 років. Його метою є повне захоронення небезпечних відходів у придатній породі, в якій вони уміщуються, та їх ізоляція від біосфери.