Україна та Єгипет домовились про скасування віз для дипломатичних і службових поїздок

Міністри закордонних справ України і Єгипту Костянтин ГРИЩЕНКО та Ахмед АБУЛЬ-ГЕЙТА підписали угоду про скасування віз для власників дипломатичних і службових паспортів.

Як передає кореспондент УНІАН, угоду було підписано сьогодні в Києві у ході візиту глави МЗС Єгипту.

На спільній прес-конференції А.АБУЛЬ-ГЕЙТ наголосив, що це перший візит міністра закордонних справ Єгипту до України.

“Я сподіваюся, що цей візит закладе підвалини для подальшої розбудови двосторонніх відносин”, - сказав він. Міністр відзначив, що відносини між Україною та Єгиптом є дуже теплими. “Я б назвав наше партнерство привілейованим, оскільки відносини між нашими державами беруть свій початок не лише від того, коли розпався Радянський Союз, а ще з далеких часів, можна сказати, ще з кінця Другої світової війни”, - сказав він.

За словами А.АБУЛЬ-ГЕЙТА, візит є підтвердженням прагнення двох сторін до подальшого поглиблення відносин у сфері торгівлі, інвестиційному співробітництві. Міністр також повідомив, що на даний час між країнами відбуваються консультації щодо питань близькосхідного врегулювання.

К.ГРИЩЕНКО у свою чергу відзначив, що Єгипет є дуже важливою країною для України. “Це наш партнер на Близькому Сході, нас об’єднує багато інтересів, а також те, що мільйони українських громадян вже побували в Єгипті і планують, я переконаний, свій відпочинок там”, - сказав він.

За словами К.ГРИЩЕНКА, досягнуто домовленості про подальшу оптимізацію двосторонніх контактів з тим, щоб такі реальні проекти, зокрема, у сфері видобутку нафти в Єгипті, поставок української техніки, навчання єгипетських студентів в Україні, були реалізовані в інтересах двох країн.