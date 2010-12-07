Анонс на 8 грудня

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України під головуванням Прем'єр-міністра Миколи Азарова.



* У рамках реалізації Проекту «Розробка комунікаційної політики для поширення статистичної інформації та публікацій Національного банку України» відбудеться зустріч з канадськими експертами, які з робочим візитом відвідають Україну. У зустрічі візьмуть участь: Люсі Лаліберте; Ерні Бойко; Гелен Папіно. Організатор - Національний банк України.



* Відбудеться інформаційна бізнес-сесія міжнародного банківського експерта Ламар фон Альбертіні на тему: «Міжнародні тенденції в банківському менеджмент-ризику з урахуванням нової концепції Corporate Governance. Останні рекомендації Базельського комітету з банківського нагляду». Організатор - Міжнародна бізнес-школа «Nikland».



* Відбудеться Перший міжнародний форум «Україна: брендинг країни і міст». Планується участь: віце-прем'єр-міністра України Бориса Колеснікова, міністра культури і туризму України Михайла Кулиняка, Вінницького міського голови Володимира Гройсмана, Львівського міського голови Андрія Садового, президента УСПП, народного депутата України Анатолія Кінаха, віце-президента УСПП Валерія Пекара та ін.



* Круглий стіл на тему: «Що вигідніше для України - зона вільної торгівлі з ЄС чи РФ?». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання: Оцінка економічних перспектив ЗВТ з ЄС і РФ; Аналіз юридичних аспектів створення ЗВТ України з ЄС та приєднання до Митного союзу РФ-Казахстан-Білорусь з точки зору міжнародного права; Багатовекторність зовнішньої політики України; Відносини України з Євросоюзом і Росією - що далі? Учасники: Володимир Корнілов, директор Київської філії Інституту країн СНД; Олег Мірошниченко, фахівець з питань торгівлі Представництва ЄС в Україні; Олексій Урін, радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні; Ольга Філімончик, 1-й секретар Посольства Республіки Білорусь в Україні ; Сергій Козьяков, юрист, експерт з питань міжнародної торгівлі; Олексій Логвиненко, народний депутат України, голова підкомітету з питань співробітництва з країнами СНД Комітету ВР у закордонних справах; Олександр Палій, експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України.



* Прес-конференція найбільших українських виробників медичної продукції - компаній ВАТ "Гемопласт" і ЗАТ "ТюменьМедікоСмела", які протестують проти допуску на національний ринок одноразових шприців сумнівної якості за демпінговими цінами. Виробники заявляють про загрозу самому факту існування національного виробництва медичної продукції. Приводом для прес-конференції є недавнє рішення Київського апеляційного адміністративного суду, який скасував постанову Мінекономіки України про введення антидемпінгових мит проти імпорту одноразових шприців. Учасники: Богдан Підгірний, гендиректор ВАТ "Гемопласт"; Євген Дядюк, член наглядової ради ЗАТ "ТюменьМедікоСмела".



* Прес-конференція керівника групи радників голови Національного банку України Валерія Литвицького на тему: «Аналіз цінової ситуації в Україні за листопад 2010 року».



* Розпочне роботу пряма лінія газети «Комсомольська Правда в Україні» за участю віце-прем'єр-міністра Сергія Тігіпка. Питання: Яким буде бюджет на 2011 рік? Чи загрожує Україні дефолт? Куди приведуть країну реформи? Коли подешевшає житло? Кого торкнеться пенсійна реформа? У чому «плюси» і «мінуси» Податкового кодексу?



* Прес-конференція на тему: презентація аналітичного дослідження АУБ "Банківська криза та шляхи стратегічної трансформації банківської галузі України". В роботі візьме участь Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків.



* У Міністерстві праці та соціальної політики України відбудеться зустріч міністра праці та соціальної політики України Василя Надраги з представниками громадських чорнобильських організацій країн СНД - учасниками Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої соціальному захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. По завершенні зустрічі відбудеться прес-конференція міністра.



* За участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться введення в експлуатацію водопровідної магістралі від вул. Глибочицької до вул. Володимирської у Шевченківському районі Києва (на розі вул. Артема і Чорновола, орієнтир вул. Артема, 89).



* Відбудеться пікетування будівництва ТОЦ над метро "Театральна", яке відновилося минулого тижня і проводиться цілодобово (вул.Б.Хмельницького, 7). Збір на розі Пушкінської та Б. Хмельницького, з боку театру Російської драми. Телефони: 050615 99 53, 067 466 28 81 http://saveoldkyiv.org/article/604, http://saveoldkyiv.org/.



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