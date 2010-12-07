Головне на 7 грудня

Основні події сьогоднішнього дня



Фінанси

Міністри фінансів країн - членів ЄС на своєму сьогоднішньому засіданні формально затвердили план фінансової допомоги Ірландії.



Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, загальна сума допомоги становитиме 85 млрд. євро.



При цьому 22,5 млрд. євро допомоги через Європейський механізм фінансовій стабільності будуть надані на основі програми дій, узгодженої владою Ірландії з Єврокомісією і Міжнародним валютним фондом.



В ухвалених сьогодні Радою міністрів з питань фінансів ЄС рекомендаціях Ірландії містяться, зокрема, рекомендації щодо ретельному перегляду ірландської банківської системи, реалізації реформ для економічного зростання, а також щодо зниження дефіциту бюджету нижче від 3% ВВП до 2015 року.



З узгодженої 28 листопада на неформальному засіданні міністрів фінансів суми допомоги 10 млрд. євро будуть надані негайно для рекапіталізації банків, 25 млрд. євро залишаться у резерві на випадок непередбачених обставин, а 50 млрд. євро - надані для забезпечення потреб ірландського держбюджету.



Половина суми на підтримку банківського сектору у сумі 17,5 млрд. євро буде виділена урядом Ірландії. Решта - у вигляді кредитів. 22,5 млрд. євро буде надано через Європейський механізм фінансової стабілізації, ще стільки саме - з Європейського інструменту фінансової стабільності і двосторонніх кредитів від Великобританії, Данії і Швеції, останні 22,5 млрд. євро надасть Міжнародний валютний фонд.

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Інфляція в Україні у листопаді 2010 року порівняно з жовтнем п.р. становила 0,3%, з початку року (до грудня 2009 року) – 8,2%.



Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.



Згідно з повідомленням, порівняно з листопадом 2009 року показник інфляції становить 9,2%, а порівняно з січнем-листопадом 2009 року – 9,4%.



Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в жовтні 2010 року порівняно з вереснем п.р. становила 0,9%, з початку року (до грудня 2009 року) – 7,9%, порівняно з жовтнем 2009 року – 10,1%, порівняно з січнем-жовтнем 2009 року – 9,4%.

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Міністерство фінансів України передало до Генеральної прокуратури України і у Верховну Раду України матеріали міжнародного аудиту діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО за період 2008-2009 років.



Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО на прес-конференції.



За його словами, міжнародні аудитори оцінюють рівень зловживань в обсязі 3 млрд. грн. Крім того, Ф.ЯРОШЕНКО заявив, що загальний обсяг нецільового використання бюджетних коштів попереднім урядом оцінюється у розмірі 50 млрд. грн.



Міністр також повідомив, що витрати на проведення міжнародного аудиту були заплановані на рівні 26 млн. грн., проте реально бути використано 23 млн. грн.



Як повідомляв УНІАН, 13 травня п.р. уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) на проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади в 2008-2009 роках. Мета аудиту - виявлення нецільового використання коштів, винних у цьому, і куди було спрямовано ці гроші.



14 жовтня міжнародні аудитори заявили про виявлення фактів нецільового використання коштів державного бюджету і шахрайства за участю представників уряду Ю.ТИМОШЕНКО.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує парламенту надати згоду на призначення Василя ЦУШКА головою Антимонопольного комітету України.



Про це повідомляє прес-служба Президента України.



Таке подання було направлене у відповідності до першої частини п.24 статті 85 Конституції.



Глава держави уповноважив народного депутата України, Представника Президента України у Верховній Раді України Юрія МІРОШНИЧЕНКА представляти це подання у парламенті.



Як повідомлялося, В.ЦУШКО є міністром економіки України.



Олексія КОСТУСЕВА, який очолює АМК, було обрано мером Одеси, і він прийняв рішення залишити посаду голови комітету.

Валютний ринок



Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9480/7,9610 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9505/7,9550 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні знизилися – 7,9460/7,9540 грн./дол.



Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».



Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2545/0,2549 грн./рубль, на 12:00 ціни концентрувалися у діапазоні 0,2546/0,2547 грн./рубль. На час закриття ціни залишилися без змін. У Росії курс долар-рубель впав і становив 31,1650 рублів за долар (-0,1579).



На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3280/1,3390 дол./євро.



Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6135/10,6320 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,6290/10,6410 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,6305/10,6470 грн./євро.

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Національний банк України в листопаді на валютному міжбанківському ринку купив у валютні резерви 424,8 млн. євро, 35 млн. швейцарських франків і 52 млн. австралійських доларів.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, обсяг купленої валюти в еквіваленті становив 667,8 млн. дол. США.

При цьому НБУ продавав виключно американські долари. Обсяг продажу становив 1,051 млрд. дол. США.

Таким чином, негативне сальдо інтервенцій НБУ в листопаді становило в еквіваленті 383,2 млн. дол. США.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви НБУ в листопаді ц.р. скоротилися на 2,1%, або на 713,06 млн. дол., - до 33,539 млрд. дол., за січень-листопад 2010 року - зросли на 26,5%, або на 7,034 млрд. дол.

За даними Нацбанку, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України в листопаді (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) становив 21 млрд. 614,2 млн. дол. США (з урахуванням операцій Держказначейства України).

Обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземних валют за гривню в доларовому еквіваленті) становив 4 млрд. 612,8 млн. дол. США. Зокрема обсяг валюти, купленої банками у населення, становив 1 млрд. 442,2 млн. дол. США; обсяг валюти, проданої населенню, - 3 млрд. 170,6 млн. дол. США.

Банківські вклади фізичних осіб у ВКВ (у доларовому еквіваленті) зросли на 17,5 млн. дол. США і на 30 листопада 2010 року становили 15 млрд. 986,4 млн. дол. США.

За даними НБУ, в жовтні 2010 року реальний ефективний обмінний курс (РЕОК) гривні знизився на 4,1%, порівняно з вереснем. В основному це було викликано змінами в динаміці номінального ефективного обмінного курсу гривні, який зменшився на 3,9% через девальвацію гривні до євро.

При цьому інфляційний диференціал зменшився на 0,2%, оскільки в жовтні інфляція в Україні була нижча, ніж її середньозважений рівень у країнах - основних торгових партнерах. Щодо грудня 2009 року РЕОК гривні підвищився на 5,8%. При цьому внесок курсової складової в зміну РЕОК гривні був на рівні 2,3%, а цінової - 3,6%.

Фондовий ринок



Надходження від приватизації за січень-листопад 2010 року становили 936 млн. грн., що становить 14,7% річного плану.



Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду державного майна (ФДМУ).



Згідно з повідомленням, ФДМУ за січень-листопад 2010 року одержав також 251,7 млн. грн. дивідендів, що становить 226% річного плану. Крім того, 539,7 млн. грн. становили надходження від оренди – 83% плану на 2010 рік.



Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 1 грудня п.р. уклав з дочірньою структурою IBE Trade Corp – компанією Worldwide Chemical Llc – договір з продажу 40% акцій ЗАТ "Сєверодонецьке об`єднання "Азот". Ціна операції становила 276,5 млн. грн. (близько 35 млн. дол.).



Довідка УНІАН. Згідно з держбюджетом на 2010 рік, план надходжень від приватизації на цей рік становить 10 млрд. 262 млн. грн. Проте, відповідно до внесених законом від 8 липня цього року змін, розмір надходжень від приватизації було зменшено до 6 млрд. 350 млн. грн.

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Сертифікований оцінювач компанія «ПБ-Консалтинг» має намір оскаржити результати конкурсу, проведеного Фондом державного майна України (ФДМУ) для відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до визначення ринкової вартості державного пакету акцій ЗАТ «Міжнародні авіалінії України» («МАУ»).



Про це йдеться у листі компанії «ПБ-Консалтінг», направленому голові ФДМУ Олександру РЯБЧЕНКУ, який є у розпорядженні УНІАН.



В листі наголошується, що встановлений нормативними актами ФДМУ непрозорий механізм проведення конкурсу не дає можливості його учасникам, серед яких був «ПБ-Консалтинг», слідкувати за ходом конкурсної процедури, наслідком чого є дефіцит публічної інформації про проведення конкурсу та його переможця (ним стало маловідоме ТОВ «Українська експертна група»), який штучно підтримується відповідними діями працівників ФДМУ.



«Маючи в розпорядженні поки що непідтверджену інформацію про те, що визначене переможцем конкурсу ТОВ «Українська експертна група» не має досвіду проведення оціночної діяльності в авіаційній галузі, що запропоновані ним фінансові умови здійснення оцінки більш ніж в 1,5 рази перевищують умови, запропоновані «ПБ-Консалтинг», ми вимушені просити Вас забезпечити оприлюднення протоколу про результати проведення конкурсу, а також здійснити перевірку фактів зловживань та недобросовісності учасників під час проведення зазначеного конкурсу», - йдеться у листі компанії «ПБ-Консалтинг», направленому голові ФДМУ О.РЯБЧЕНКУ.



При цьому «ПБ-Консалтинг» повідомило ФДМУ про намір оскаржити результати конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до визначення ринкової вартості державного пакету акцій ЗАТ «МАУ» через наявність підстав вважати, що конкурсною комісією порушені норми конкурентного законодавства.



Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2010 року ФДМУ оголосив про приватизацію державного пакету акцій «МАУ».



22 листопада глава ФДМУ О.РЯБЧЕНКО на прес-конференції заявив, що Фонд держмайна вважає, що реалізаційна ціна 61,58% державного пакету акцій МАУ має становити 250 млн. грн.



Експерти вважають цю суму дуже заниженою.



1 грудня ТОВ «Українська експертна група» (м. Київ) було визнано переможцем конкурсу з відбору оцінювача 61,58% державного пакету акцій авіакомпанії «МАУ». Експерти висловили здивування рішенням ФДМУ.



Зокрема, заступник голови ради Українського товариства оцінювачів Сергій ОВЧАРОВ заявив, що не має ані найменшого уявлення ні про оцінювача держпакету «МАУ», ні про керівника ТОВ «Українська експертна група». «Я не знаю про її існування, і я ніколи не чув про таку людину, як Володимир АНТОНОВ (керівник ТОВ «Українська експертна група» - УНІАН), - повідомив С.ОВЧАРОВ.



У свою чергу аналітик інвестиційної компанії «АРТ Капітал» Олексій АНДРЕЙЧЕНКО заявив, що «Фонд держмайна не залучатиме серйозну компанію, наприклад, з першої четвірки, до оцінки «МАУ», тому що йому це просто не вигідно. Йому вигідно продати пакет за невелику ціну серед своїх. Подивіться, що таке взагалі «Українська експертна група» - це дуже маленька компанія, яка займається оцінкою земельних ділянок і взагалі ніде всерйоз не засвітилася і всерйоз не відома. Оцінка там буде відповідна».

ПЕК

Компанія «РосУкрЕнерго» (Швейцарія) перерахувала НАК «Нафтогаз України» 1,7 млрд. дол. свого боргу за газ перед держхолдингом.



Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО сьогодні журналістам у Києві.



«Так, перерахували», - сказав він.



Як повідомлялося, в інтерв`ю журналу “Фокус” глава Ради директорів Group DF, співвласник “РосУкрЕнерго” Дмитро ФІРТАШ заявив, що після повернення “РосУкрЕнерго” (РУЕ) газу в об`ємі 12,1 млрд. кубометрів компанія погасила борг перед НАК «Нафтогаз України» у розмірі 1,7 млрд. дол. і перед ВАТ «Газпром» у розмірі 810 млн. дол.



Крім того, повідомив Д.ФІРТАШ, НАК «Нафтогаз України» одержав 450 млн. дол. за послуги з транзиту і зберігання газу «RosUkrEnego», який був вилучений урядом Юлії ТИМОШЕНКО і який компанія не могла використовувати протягом майже двох років.



Таким чином, як стверджує Д.ФІРТАШ, Україна після підписання угод одержала від RosUkrEnergo 2,15 млрд. дол. Природний газ в об`ємі 12,1 млрд. кубометрів продано ВАТ «Газпром» і буде експортовано компанією «Газекспорт» для своїх клієнтів в Європі.



Водночас НАК «Нафтогаз України» закупив у ВАТ «Газпром» необхідні об`єми газу за пільговою ціною 230 дол. за тисячу кубометрів, відзначив Д.ФІРТАШ.



Крім того, за його словами, підписані угоди терміном на п`ять років між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» про транзит газу територією України в об`ємі 112 млрд. кубометрів щороку. За послуги транзиту «Газпром» вніс часткову передоплату.



Компанія «РосУкрЕнерго» йде з газового ринку України, заявив співвласник РУЕ.

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АК «Київенерго» у понеділок, 6 грудня, перерахувала ДК «Газ України» 457,753 млн. грн. у рахунок погашення заборгованості за спожитий газ для виробництва теплової енергії.



Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.



Згідно з повідомленням, часткове погашення заборгованості перед постачальником стало можливим після перерахування компанії Київською міською державною адміністрацією частини боргу з компенсації різниці у тарифах в обсязі 500 млн. грн.



Як повідомляв УНІАН, КМДА перерахувала “Київенерго” 500 млн. грн. у рахунок погашення заборгованості через різницю в тарифах на виробництво теплової енергії. Ці кошти КМДА запозичила у держбанків “Укрексімбанк” і “Ощадбанк” (у кожного по 250 млн. грн.) під 12,5% річних.



У столичній мерії пояснили, що запозичення 500 млн. грн. для погашення боргу перед “Київенерго” відбудеться у рамках узгодженого цього року Кабінетом міністрів України двохмільярдного кредиту для міста.



Як повідомляв УНІАН, 30 листопада “Киевтрансгаз” почав знижувати тиск газу для теплоелектроцентралей АК «Київенерго». Таким чином, тиск газу в ТЕЦ-6 впав на 65,5%, в ТЕЦ-5 - на 57,5%. Борг КМДА перед «Київенерго» (різниця в тарифах) становив на той час 1,1 млрд. грн. При цьому борг енергокомпанії за природний газ становив також більш як 1 млрд. грн.



У компанії пообіцяли, що робота ТЕЦ стабілізується відразу після вирішення питання з погашенням боргу з компенсації різниці у тарифах.



На кінець листопада загальний борг усіх споживачів компанії становить 1,8 млрд. грн., з яких 0,8 млрд. грн., – борги за теплову енергію, 1 млрд. грн. – за електричну.

Транспорт



Ставки плати за аеронавігаційне обслуговування повністю приведені у відповідність із усіма нормами Євроконтролю.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв'язку України з посиланням на генерального директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) Юрія ЧЕРЕДНИЧЕНКА, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту) рекомендує Євроконтролю (Європейська організація з безпеки аеронавігації) виключити Україну зі списку учасників цієї організації.

«Нові ставки плати за аеронавігаційне обслуговування повністю приведені у відповідність із усіма нормами Євроконтролю і були узгоджені ще в 2009 році на спільній зустрічі з представниками Євроконтролю й IATA», - зазначив Ю.ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

Згідно з повідомленням, перед остаточним підписанням розмірів зазначених ставок Державіаадміністрація Міністерства транспорту та зв'язку України неодноразово проводила консультації як з українськими авіаперевізниками, так і з представниками європейських організацій. При цьому представники IATA жодного разу не відвідали вказані консультації, незважаючи на те, що були запрошені.

Як заявляють у міністерстві, заяви про завищення ставок є популістськими й виходять від авіакомпаній. «Вважаємо за неможливе економити на безпеці й житті пасажирів. Тим більше, що збільшення частки плати за аеронавігаційне обслуговування в собівартості авіаперевезень становить близько 0,3-1,1%», - зазначається в повідомленні.

Згідно з повідомленням, Міністерство транспорту та зв'язку України не розглядає варіантів зменшення ставок плати за аеронавігаційне обслуговування.

Як зазначають у МТЗУ, плата за аеронавігаційне обслуговування, яка стягується з користувачів повітряного простору Центральним офісом маршрутних зборів Євроконтролю від імені «Украероруху», є основним джерелом фінансування належного утримання й модернізації аеронавігаційної системи України. «Тобто це плата за безпеку авіаційного простору й збереження життя сотень тисяч пасажирів вітчизняних та іноземних авіакомпаній», - зазначають у міністерстві.

На початок 2010 року в Україні одинична ставка плати за аеронавігаційне обслуговування на маршруті в розмірі 37,26 євро серед 38 країн-членів Євроконтролю знаходилася на 31-й позиції. Зараз після введення в дію нових ставок (45,56 євро) Україна знаходиться на 21-му місці серед інших країн.

Як зазначається в повідомленні, "Украерорух" як головний провайдер аеронавігаційного обслуговування в Україні несе відповідальність за безпеку повітряного руху в повітряному просторі над територією нашої країни, яка є однією з найбільших у Європі за площею. Крім того, Україні делегована відповідальність від Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) управляти повітряним рухом у міжнародному повітряному просторі над значною частиною Чорного моря. В цій частині пролягають важливі маршрути з Близького та Далекого Сходу до Європи. «Саме тому потрібно неухильно підтримувати повну відповідність "Украероруху" стандартам і вимогам ІКАО, адже це - застава збереження цієї частини повітряного простору за нашою країною», - зазначається в повідомленні.

Довідка УНІАН. Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) створено в 1992 р. Підприємство надає повний спектр послуг із аеронавігаційного обслуговування: обслуговування повітряного руху, організація потоків повітряного руху, організація й менеджмент повітряного простору, радіотехнічне забезпечення зв'язку, навігація й спостереження, забезпечення метеорологічною та аеронавігаційною інформацією всіх видів польотів у зоні своєї відповідальності, що охоплює п'ять районів польотної інформації загальною площею 776 442 кв. км.

Соцполітика



Фактичне зростання заробітних плат в Україні у 2009/2010 роках становило, в середньому, 12%, що нижче від заявлених у 2009 році планів (у середньому – 17%).

Про це йдеться в результатах «Огляду заробітних плат і компенсацій в Україні» за 2010 рік, який склала компанія «Ернст энд Янг», повідомили УНІАН у компанії.

Згідно з прогнозом, у 2010/2011 роках зарплати зростуть на 12-13%.

Як йдеться у звіті, фахівці групи Human Capital, одного з підрозділів «Ернст энд Янг», дають докладну інформацію про заробітну плату по більш ніж 200 посадам, структурі компенсаційних пакетів, а також політиці і практиці управління персоналом. Дослідження проводиться щорічно впродовж останніх 9 років, цього року його учасниками стали понад 160 компаній.

«Вже другий рік ми спостерігаємо відставання фактичного зростання заробітних плат від планованого рівня. При цьому підвищення зарплат хоча б для однієї категорії персоналу проводили 79% компаній, тоді як планували підвищувати заробітні плати в 2010 році тільки 45% компаній», – зазначила партнер, керівник групи Human Capital в «Ернст энд Янг» Ольга ГОРБАНОВСЬКА.

У 2010 році на перший план серед пріоритетів кадрової політики компаній вийшло навчання і розвиток персоналу, хоча компанії зазначають, що управління ефективністю, мотивація і стримування, як і раніше, залишаються актуальними.

За даним огляду-2010, близько 86% компаній-учасниць проводять навчання своїх співробітників. Середній бюджет на навчання персоналу знизився з 542 до 497 дол. США на одного співробітника на рік (у 2008 році цей показник становив 1000 дол. США).

За даними огляду, 25% учасників пропонували своїм співробітникам програми довгострокового стимулювання, 6% – можливість недержавного пенсійного забезпечення. У 2010 році до 23% зріс відсоток компаній, що надають позики своїм співробітникам. Також 92% компаній-учасниць надавали співробітникам у користування корпоративні автомобілі.

За даними огляду-2010, 84% компаній-учасниць надавали медичне страхування співробітникам (у 2009 році – 77%).

Дані огляду-2010 показують, що, визначаючи розмір заробітних плат у 2010 році, 88% компаній-учасниць керувалися ринковими показниками. До 71% скоротилося число компаній, які проводили підвищення зарплат на загальних підставах (у 2009 році – 80%).

«З урахуванням того, що цього року більше число компаній враховувало результати роботи компанії (в середньому 66% порівняно з 47% у 2009 році) і менше число учасників орієнтувалося на інфляцію (48% порівняно з 55%), очевидно, що не всі компанії могли дозволити собі компенсувати інфляцію при підвищенні заробітних плат, і орієнтиром у даному випадку виступали в першу чергу фінансові можливості компаній», – пояснює О.ГОРБАНОВСЬКА.

Слід зазначити, що цього року близько третини учасників (32%) запланували набір персоналу на 2010/2011 рік. В основному цей набір націлений на середню керівну і професійну ланку. У деяких галузях відсоток компаній, що набирають персонал по цих категоріях співробітників, досягає 70%. Це свідчить про активізацію ринку праці. Середній відсоток планованого збільшення кількості співробітників також дещо зріс, і становить близько 11-15% залежно від категорії співробітників.

Все більше компаній продовжують займатися набором персоналу самостійно (90% порівняно з 81% в 2009 році). Близько 70% учасників огляду зазначили, що користувалися послугами кадрових агентств (у 2009 році – 66%).

(УНІАН)