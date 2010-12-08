Уряд розгляне сьогодні проект держбюджету на 2011 рік

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 8 грудня розгляне проект Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік”.

Про це йдеться у порядку денному засідання, розміщеному на Урядовому порталі.

Доповідачем з цього питання визначено міністра фінансів Федіра ЯРОШЕНКА.

Також уряд розгляне питання щодо результатів роботи із забезпечення захисту національних товаровиробників в умовах формування Митного союзу (на виконання резолюції прем’єр-міністра України від 17 листопада 2010 року).

Крім того, на засіданні розглядатимуться проекти урядових рішень щодо врегулювання міжбюджетних відносин, щодо порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, щодо проведення в Автономній Республіці Крим експерименту зі створення інформаційно-аналітичної системи регіонального управління та запровадження електронної соціальної картки, щодо затвердження Угоди про співробітництво в боротьбі з обігом фальсифікованих лікарських засобів.

Також до порядку денного засідання уряду внесено проекти рішень про зміни до постанови Кабінету міністрів України від 7 березня 2007 р. № 402 (щодо поширення дії Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації спільного з МБРР проекту „Удосконалення системи соціальної допомоги” на весь строк реалізації спільного зі Світовим банком проекту), про внесення змін до Положення про прикордонний режим, про затвердження Порядку підготовки та реалізації проектів у рамках програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства, про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 21 травня 2009 р. № 526 (щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

Низка проектів стосується перерозподілу бюджетних призначень, передбачених Міністерству закордонних справ на 2010 рік, Державному комітету з питань науки, інновацій та інформатизації у 2010 році, Державному комітетові телебачення та радіомовлення на 2010 рік, Міністерству культури і туризму на 2010 рік.

Також уряд розгляне уряд питання реорганізації Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого та проект указу Президента України „Про Національний університет „Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, а також проект схвалення Концепції проекту Ядерного кодексу України.

Крім того, Кабмін завтра розгляне проекти законів “Про внесення змін до статті 18 Закону України „Про міліцію”, “Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Хорватія про морське торговельне судноплавство” та проект відповідного розпорядження Кабміну, “Про виробництво військової техніки”, “Про захист професійної діяльності журналістів”, “Про внесення зміни до статті 8 Закону України „Про оплату праці”.

Планується розглянути й проект указу Президента “Про затвердження Концепції державної міграційної політики” та проекти розпоряджень глави держави “Про призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років”, низку проектів щодо призначення державних стипендій.