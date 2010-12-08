Томенко вважає, що влада під адмінреформою приховує намагання працевлаштувати відданих їй людей
Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що влада замість проведення справжньої адміністративної реформи розробляє концепцію працевлаштування відданих їй людей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це віце-спікер заявив вчора в ефірі "5 каналу".
"Хотіли як в Європі, а вийшло як в Україні", - сказав М.ТОМЕНКО.
На думку віце-спікера, правильним було би публічно обговорити з фахівцями та експертами концепцію адміністративної реформи, визначити оптимальну структуру виконавчої влади, яка б передбачала більш ефективну систему управлінської моделі та відповідно обіцяне скорочення державних службовців і економію бюджетних коштів.
"А вже після цього етапу вийти на рівень обговорення, як замість партійних квот віднайти професійних фахівців та менеджерів і відповідно забезпечити нову якість уряду зокрема та виконавчої влади загалом", - вважає він.
М.ТОМЕНКО наголосив, що саме таким шляхом йшли європейські країни протягом останніх кількох років у період фінансової та економічної кризи. Натомість сьогоднішній варіант, на його переконання, швидше нагадує спробу працевлаштувати відданих людей та в інший спосіб застерегти квотний принцип для тих, хто підтримав владу. "Очевидно і подальші кадрові призначення будуть призначеннями за ознаками відданості чи партійної належності", - припустив віце-спікер.
Як повідомляв УНІАН, 5 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що у державному бюджеті на 2011 рік повинні бути значно скорочені видатки на утримання органів державної влади усіх рівнів, що стане можливим завдяки проведенню адміністративної реформи.
"Нам треба реформувати і модернізувати країну. Треба позбавлятися корупції. Треба приводити фінанси у порядок. Ви подивіться, яка армія чиновників у нас зараз, державних службовців. Наскільки зросли штати у кожному міністерстві, відомстві, місцевому самоврядуванні", - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.
Він зазначив, що чинна влада працює вже півроку над адміністративною реформою. "Цей бюджет (на 2011 рік – УНІАН) повинен вже врахувати адміністративну реформу. Ми повинні значно скоротити державний апарат. Рішення будемо приймати у цьому році", - заявив Президент.