Вестмінстерський магістратський суд Лондона відмовився звільнити під заставу засновника сайту WikiLeaks Джуліана ЕССЕНДЖА, якого підозрюють у згвалтуванні і сексуальному домаганні.

Про це повідомляється на сайті "Русский репортер".

Крім того, Дж.ЕССЕНДЖ відмовився від добровільної екстрадиції до Швеції, яка вимагає його видачі.

"На засіданні нам не надали жодних доказів вини Джуліана. При цьому суддя відмовилася випустити його під заставу, побоюючись, що він втече. Ми будемо оскаржувати рішення", - заявив адвокат Дж.ЕССЕНДЖА Марк СТІВЕНС - один з кращих юристів Великої Британії, що спеціалізується на справах, пов`язаних зі ЗМІ.

"Рішення про видачу ордера на арешт пана ЕССЕНДЖА неправомірне. Слідство досі не надало переконливих доказів, які б підтверджували його провину. ЕССЕНДЖУ навіть не надали тексту висунутого проти нього звинувачення його рідною англійською мовою. Це є порушенням Європейської конвенції з прав людини", - пояснює ще один адвокат керівника WikiLeaks Дженніфер РОБІНСОН.

Як повідомляє сайт "Русский репортер", міністр оборони США Роберт ГЕЙТС під час бесіди з журналістами в Афганістані заявив, що зрадів новині про затримання британської владою Дж.ЕСЕНДЖА. А журнал Time оголосив про намір назвати засновника WikiLeaks Дж.ЕССЕНДЖА "Людиною року". Це звання редакція американського тижневика щорічно присвоює людині або групі осіб, які найбільше вплинули на світові події в році, що минає. Так, минулого року Time назвав "Людиною року" керівника Федеральної резервної системи США Бена БЕРНАНКЕ, позаминулого році - Барака ОБАМУ, а в 2007-му Володимира ПУТІНА.