Президент завтра проведе засідання Комітету з економічних реформ

Завтра, 9 грудня, о 15.00 під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА розпочнеться засідання Комітету з економічних реформ (Адміністрація Президента, вул. Банкова, 11). Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, до порядку денного засідання включено питання реформування системи державного управління, зміни інфраструктури реформ у зв`язку з набуттям чинності Конституцією 1996 року, а також підбиття підсумків реформи дерегуляції ведення бізнесу. Акредитація представників ЗМІ проводиться до 12.30 9 грудня за тел.: 255–74–02, 255–78– 44, 255–63–18.

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