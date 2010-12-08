Голову Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталію КОРОЛЕВСЬКУ обрано Почесним радником «Ділової Ради ЄС-Україна» (EU-Ukraine Business Council).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

Коментуючи сьогодні в Брюсселі своє обрання Почесним радником «Ділової Ради ЄС-Україна», Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила: «Стратегічна мета України – максимальна інтеграція з Європейським Союзом, і над цим повинна працювати і більшість у парламенті, і опозиція. Тут у нас немає суперечностей».

Голова комітету Верховної Ради України вважає, що неформальні контакти між європейськими і українськими парламентаріями допоможуть активізувати цю роботу, прискорити гармонізацію законодавства ЄС і України і, зрештою, наблизити рівень життя в Україні до європейських стандартів.

«Активізація міжпарламентських зв`язків, тісна взаємодія європейських і українських політиків, бізнесменів і громадських діячів дозволять нам не лише успішно завершити переговори про створення зони вільної торгівлі і асоціації з ЄС, але й уникнути безлічі помилок у переговорному процесі», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За словами голови «Ділової Ради ЄС-Україна» Джеймса УЇЛСОНА, робота ради сконцентрована на тому, щоб додати «голос українському бізнесу в Брюсселі, відкрити двері для торгівлі та інвестицій», сприяти виробленню спільної політики у сфері енергетики, сприяти місцевим органам влади у просуванні міст і регіонів України до Європи.

«Нам приємно бачити, що і опозиція, і правляча більшість в Україні не тільки бачать спільну мету – наближення європейської перспективи для своєї країни, але й готові працювати для її досягнення», - зазначив він.

*** «Ділова Рада ЄС-Україна» – це некомерційна громадська організація, робота якої направлена на розвиток ділових зв`язків і торгових відносин між Європейським Союзом і Україною. Організація була зареєстрована в 2006 році в Брюсселі як неприбуткова міжнародна асоціація. До складу ради входять авторитетні депутати Європейського парламенту і національних парламентів країн, що входять до ЄС, і України, а також відомі бізнесмени, політичні і громадські діячі.