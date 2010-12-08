Головне на 8 грудня

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив проект державного бюджету на 2011 рік і в п`ятницю, 10 грудня, подасть його у Верховну Раду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО сьогодні на брифінгу.

При цьому він наголосив, що до п`ятниці документ буде доопрацьовано, зокрема, буде відкореговано видаткові статті.

«Кабінет Міністрів прийняв рішення схвалити проект бюджету. Рішення ухвалено одностайно. Є доручення прем`єр-міністра і членів уряду доопрацювати цей проект закону. У нас залишається сьогодні і завтра. І в п`ятницю, 10 числа, проект закону про держбюджет на 2011 рік буде подано у Верховну Раду», – сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

За словами міністра, бюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,253 трлн. грн., зростання ВВП – 4,5%, рівень інфляції – 8,9%, індекс цін виробників промпродукції – 11,3%, фонд оплати праці – 398 млрд. грн., курс національної валюти – 7,95 грн./дол., дефіцит бюджету – 3,08% ВВП.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вимагає від членів Кабінету міністрів оперативно організувати інтерактивне вивчення посадовцями і підприємцями Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Звертаю увагу членів уряду на виняткову важливість і ретельність роботи з роз’яснення нового податкового законодавства і введення його в дію. Якнайшвидше треба надрукувати необхідну кількість примірників, супутніх нормативних документів, викласти їх в інтернеті, організувати інтерактивне вивчення нового податкового законодавства», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем’єр-міністр зазначив, що для цього уряд має небагато часу, але це не повинно позначатися на якості підготовлених документів та своєчасності їх оприлюднення.

«Особливо підкреслюю, що Міністерство фінансів, Державна податкова служба повинні невідкладно організувати навчання працівників податкової служби та провести широку роз’яснювальну роботу серед платників податків», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, найближчими місяцями головним змістом роботи цих служб повинні стати консультативні послуги, а не фіскальні вимоги.

Кабінет міністрів України продовжив дію квот на експорт зерна з України до кінця березня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

Також він повідомив, що розмір квоти на експорт пшениці збільшений на 500 тис. тонн – до 1 млн. тонн, а кукурудзи – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

«Ми продовжили квоти до березня і збільшили розмір квот на 1,5 млн. тонн», – сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Кабінет міністрів України на своєму сьогоднішньому засіданні розглянув проект закону щодо пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

«Сьогодні (законопроект – УНІАН) розглянуто, схвалено загальні підходи, викладені у проекті закону», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ, зазначивши, що законопроект буде опрацьовано і після цього передано на розгляд Верховної Ради.

За словами міністра, законопроектом передбачено вдосконалення пенсійної системи, зменшення великих пенсій.

«Передбачає, щоб бажаючі могли працювати довше», - додав О.ЛАВРИНОВИЧ.

При цьому він не повідомив, чи передасть Кабмін цей законопроект на розгляд парламенту до 10 грудня, як про це повідомлялося раніше.

"Газпром" не бачить підстав для перегляду контрактів щодо постачання газу до України і Білорусі, та впевнений, що Новий рік пройде без проблем з постачаннями палива. Про це заявив у середу журналістам заступник голови правління "Газпрому", голова "Газпром експорту" Олександр МЕДВЕДЄВ.

"Із Білоруссю та Україною підписані всі документи, і хоча в Україні висловлюють думки про необхідність перегляду контракту, підстав для перегляду немає", - заявив О.МЕДВЕДЄВ.

Він уточнив, що для України в 2011 році йдеться про постачання, як мінімум, 40 мільярдів кубометрів газу. "Йде нормальна контрактна робота, всі контракти виконуються", - додав О.МЕДВЕДЄВ. "Впевнений, все буде без проблем в цей Новий рік", - сказав він.

Також, за його словами, "Газпром" планує в 2011 році збільшити експорт газу до Європи до 150-155 мільярдів кубометрів з 140-145 мільярдів в 2010 році.

"Об`єм підписаних контрактів до 2030 року - майже 4 трильйони кубометрів газу, вони вже продані, об`єм постачань на 2011 рік - не менше 150-155 мільярдів кубометрів газу до Західної Європи", - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

Він порадив покупцям газу укладати саме довгострокові контракти, процитувавши уривок з казки Пушкіна: "Не ганявся б ти, попе, за дешевизною". "Ми бачимо, що в грудні спотові ціни перевершили ціни довгострокових контрактів і продовжують рости", - відзначив О.МЕДВЕДЄВ.

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні направить листи країнам-донорам Міжнародного валютного фонду з проханням вивчити ситуацію щодо перерахування компанії «РосУкрЕнерго» 5,4 млрд. дол. з державного бюджету України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, загалом вона направить такі листи 24-м країнам-донорам МВФ.

Вона уточнила, що до листа буде додана «повна аналітична викладка того, як «РосУкрЕнерго» незаконно забирає в України 5,4 млрд. доларів».

Ю.ТИМОШЕНКО також підкреслила, що до цих листів буде додано рішення Стокгольмського арбітражу, у якому вказано, що Україна добровільно відмовилася від свого захисту у суді.

Лідер “Батьківщини” вважає, що Міжнародний валютний фонд має надіслати в Україну моніторингову групу, яка б вивчила ситуацію із перерахуванням «РосУкрЕнерго» 5,4 млрд. доларів, і тільки за наслідками цієї перевірки МВФ має укласти рішення щодо можливого надання Україні чергового траншу кредиту.

«Наша команда - за співпрацю з МВФ, але він (кредит - УНІАН) має бути наданий за однієї умови – припинення цієї фінансової оборудки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, черговий транш кредиту МВФ має надати Україні тільки тоді, коли Україна в угоді про співпрацю з фондом чітко зазначить, що не використовуватиме ці кошти на повернення «РосУкрЕнерго» 5,4 млрд. доларів. «Якщо в угоді цієї умови не буде, то незрозуміло буде, які цінності сповідує МВФ», - вважає вона.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО додала, що відповідний лист буде переданий до провідних інформаційних агентств світу.

В Україні в листопаді 2010 року грошова маса зменшилася на 0,2% (з початку року збільшилася на 17,9%) - до 574,7 млрд. грн., а монетарна база - на 2,7% (з початку року збільшилася на 10,6%) - до 215,7 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

За даними Нацбанку, в листопаді обсяг депозитів фізичних осіб збільшився на 1% (з початку року - на 24,7%) - до 263,7 млрд. грн., юридичних осіб – зменшився на 2% (з початку року зріс на 16,9%) – до 136 млрд. грн.

Загальний обсяг депозитів у листопаді практично не змінився, а з початку року збільшився на 21,9% - до 399,6 млрд. грн.

Зниження впродовж листопада обсягів готівки поза банками на 1,1% (зростання з початку року на 10,4%) - до 173,3 млрд. грн. з урахуванням нульового приросту загального обсягу депозитів в банківській системі визначало низхідну динаміку грошової маси. Наслідком зменшення готівки поза банками стало зниження її питомої ваги в структурі грошової маси з 30,4% на 1 листопада 2010 р. до 30,2% на 1 грудня 2010 р.

Динаміка монетарної бази в листопаді, окрім зниження готівки була зумовлена також зменшенням обсягів коррахунків банків на 21,8% - до 17,4 млрд. грн. Це було результатом проведення Національним банком України помірнішої грошово-кредитної політики, направленої на недопущення розбалансування ситуації на валютному ринку і стабілізацію інфляційних очікувань.

Незважаючи на це, в НБУ вважають, що рівень коррахунків банків був достатнім для забезпечення ними своєчасного здійснення поточних і кредитних операцій.

«Про відсутність у банків проблем з ліквідністю свідчить їх низький попит на кредити рефінансування Національного банку України. У листопаді обсяг операцій з рефінансування становив всього 166 млн. грн. (з початку року - 4,8 млрд. грн.)», - йдеться в повідомленні Нацбанку.

Водночас обсяг операцій з мобілізації коштів банків у листопаді становив 7 млрд. грн. (з яких 2,0 млрд. грн. шляхом проведення операцій зворотного РЕПО). З початку року Національний банк України провів мобілізаційні операції на загальну суму 236,9 млрд. грн.

Средньозважена відсокова ставка за операціями рефінансування у листопаді становила 11,25% річних, з мобілізаційних операцій – 2,5% річних.

Обсяг коштів у національній валюті на рахунках уряду в Національному банку в листопаді збільшився майже в 2 рази – до 10,9 млрд. грн. При цьому в НБУ відзначають, що таке збільшення було забезпечене за рахунок надходження коштів в останній день місяця, коли їх обсяг збільшився на 6,4 млрд. грн. Без урахування останнього дня місяця їх обсяг в листопаді зменшився на 1,2 млрд. грн. Таким чином, динаміка бюджетних коштів впродовж більшої частини листопада істотного впливу на ліквідність банків не мала.

Загальний обсяг обов`язкових резервів, сформованих банками в листопаді, становив 12,4 млрд. грн., з них було перераховано на окремий рахунок в Національному банку України 8,2 млрд. грн.

За інформацією Нацбанку, в листопаді, шостий місяць поспіль, було зафіксовано приріст загального обсягу кредитних вкладень, який минулого місяця збільшився на 0,3% (з початку року - на 1,4%), - до 727,3 млрд. грн.

Україна у листопаді цього року здійснювала імпорт природного газу за цінами 265 дол. США за тис. куб. м і 252,07 дол. за тис. куб. м.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки України, опублікованому на сайті відомства.

«Митна вартість листопадових обсягів природного газу, заявлених декларантами, у перерахунку на 1000 куб. м становить 265 дол. у першому випадку і 252,07 дол. - у другому випадку», - зазначається у повідомленні міністерства.

У зв`язку з цим Міністерство економіки трохи знизило величину корегуючого коефіцієнта для розрахунку рентної платні за природний газ за листопад 2010 року порівняно з жовтнем - до 1,4046.

(УНІАН)