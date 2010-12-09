Курс НБУ на 09.12.10

Офіційний курс НБУ на 09.12.10100 USD - 795.1400 (8 грудня - 795.2000)100 EUR - 1049.5848 (8 грудня - 1062.6258)10 RUR - 2.5450 (8 грудня - 2.5468)Облікові курси банківських металів на 09.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-110922.03 (8 грудня-112338.46)961 XAG 10 Срібло-2307.50 (8 грудня-2425.36)962XPT10Платина-134060.60(8 грудня-136853.92)964XPD10Паладій-58601.82 (8 грудня-60884.82)

Офіційний курс НБУ на 09.12.10 100 USD - 795.1400 (8 грудня - 795.2000) 100 EUR - 1049.5848 (8 грудня - 1062.6258) 10 RUR - 2.5450 (8 грудня - 2.5468) Облікові курси банківських металів на 09.12.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-110922.03 (8 грудня-112338.46) 961 XAG 10 Срібло-2307.50 (8 грудня-2425.36) 962XPT10Платина-134060.60(8 грудня-136853.92) 964XPD10Паладій-58601.82 (8 грудня-60884.82)

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