Курс НБУ на 09.12.10
07:34, 09 грудня 2010Різне
0
Офіційний курс НБУ на 09.12.10100 USD - 795.1400 (8 грудня - 795.2000)100 EUR - 1049.5848 (8 грудня - 1062.6258)10 RUR - 2.5450 (8 грудня - 2.5468)Облікові курси банківських металів на 09.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-110922.03 (8 грудня-112338.46)961 XAG 10 Срібло-2307.50 (8 грудня-2425.36)962XPT10Платина-134060.60(8 грудня-136853.92)964XPD10Паладій-58601.82 (8 грудня-60884.82)
Офіційний курс НБУ на 09.12.10
100 USD - 795.1400 (8 грудня - 795.2000)
100 EUR - 1049.5848 (8 грудня - 1062.6258)
10 RUR - 2.5450 (8 грудня - 2.5468)
Облікові курси банківських металів на 09.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-110922.03 (8 грудня-112338.46)
961 XAG 10 Срібло-2307.50 (8 грудня-2425.36)
962XPT10Платина-134060.60(8 грудня-136853.92)
964XPD10Паладій-58601.82 (8 грудня-60884.82)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter