Анонс на 9 грудня

* Відбудеться II Міжнародна конференція «Ведення агробізнесу в Україні: перспективи 2011 року». Організатор - Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ). Мета конференції - комплексне уявлення про перспективи роботи аграрних компаній в 2011 році, починаючи від кон`юнктури ринків аграрної продукції й сировини і закінчуючи державною підтримкою та технологічними аспектами виробництва сільгосппродукції.

* За участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться виїзна робоча нарада з питань будівництва Південно-Західного каналізаційного колектора (на об`єкті).

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ.

* Круглий стіл на тему: "Соціально-економічний розвиток територій, постраждалих в результаті аварії на ЧАЕС: проблеми та шляхи їх подолання". Планується обговорення актуальних питань: про радіаційну та соціально-психологічної ситуації на радіоактивно забруднених, в результаті аварії на ЧАЕС, територіях, про стан і шляхи удосконалення нормативно-правової бази для перегляду меж зон радіоактивно забруднених територій і забезпечення їх соціально-економічного розвитку, про використання досвіду країн СНД у подоланні наслідків аварії на ЧАЕС.

* У прес-центрі тижневика «Коментарі» відбудеться круглий стіл «Світова продовольча криза 2012: шанс для України». Провідні інвестиційні аналітики та представники компаній обговорять можливості участі України у міжнародних фондах боротьби зі всесвітнім голодом, а також потенціал залучення ресурсів у розвиток сільського господарства у контексті глобальної продовольчої кризи, очікуваної FAO у 2012 році. Учасники круглого столу: Олена Велика, голова наглядової ради ІГ«Адамант»/ Сергій Алєксєєнко, директор інвестиційно-банківського управління ІК «Ренесанс Капітал Україна» / Володимир Клименко, заступник генерального директора ІГ «Сократ»/ Андрій Буллах, партнер Deloitte в Україні/ Олег Бахматюк, голова ради директорів компанії «Авангард».

* Брифінг на тему: «Реагування міліції на звернення представників малого бізнесу про порушення їхніх прав». Учасники: начальник Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України Валерій Коряк, заст.начальника Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України Сергій Лебідь та директор Департаменту зв`язків з громадськістю МВС України Дмитро Андрєєв.

* Круглий стіл на тему: «Перспективи бренду «Україна» - внутрішній і зовнішній вимір». Організатор: Євразійський Інститут Свобод. Учасники: Денис Богуш, президент Bohush Communications, член Міжнародної асоціації Паблік рілейшнз (IPRA); Олексій Гарань, науковий директор Школи політичної аналітики НаУКМА; Олег Медведєв, віце-президент Української PR Ліги; Андрій Новак, голова Комітету економістів Україні; Олег Соскін, директор Інституту трансформації суспільства; Уляна Стельмашова, редактор відділу міжнародної інформації, Укрінформ; Олександр Сушко, директор Інституту Євро-Атлантичного співробітництва; Сергій Таран, голова правління Центру політологічних та соціологічних досліджень «Соціовимір»; Олексій Толкачов, голова Громадського комітету національної безпеки України; Андрій Федорів, член правління Всеукраїнської рекламної коаліції; Володимир Цибулько, політичний експерт.

* Круглий стіл на тему: «Роль бізнесу у протидії корупції: кожне «Ні» має значення». Учасники: Олена Панова, заст. директора Програми розвитку ООН; Андрій Богдан, заступник міністра Кабінету Міністрів, Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики; Олексій Хмара, президент творчого об`єднання ТОРО, контактної групи Transparency International в Україні; представники бізнесу: компанії Сіменс, Baker & McKenzie України, Dow Jones (Великобританія) та ін.

* У КМДА відбудеться засідання за участю представників малого і середнього бізнесу Києва, де буде обговорюватися програма розвитку підприємництва на 2011 -2012 роки. Засідання пройде під головуванням заступника мера Віктора Сівця. Буде обговорено обмеження торгівлі в м. Києві тютюном і пивом. Час торгівлі цією продукцією планується обмежити з 8.00 до 22.00. Також винесено на обговорення проект Київради, в якому запропоновано заборону торгівлі тютюновими виробами та пивом у малих архітектурних формах. Будуть представлені умови конкурсу інвестиційного проекту «Домашній магазин» і т.п.

* Прес-конференція на тему: «Недобросовісна конкуренція. Шляхи запобігання порушень у цій сфері». Учасники: в.о. голови Антимонопольного комітету України Юрій Кравченко, перший заст.голови Держдепартаменту інтелектуальної власності Володимир Жаров, президента Асоціації протидії недобросовісній конкуренції (АПНК) Сергій Шкляр та віце-президент АПНК Олексій Ясинський.

* Відбудеться засідання опозиційного уряду на тему: «Пенсійна реформа Януковича-Азарова-Тігіпка: хто доживе до пенсії в Україні?»

* Прес-конференція на тему: «Якість харчових продуктів: як не отруїти гостей і себе в Новорічну ніч?». Учасники: професор кафедри гігієни харчування Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця Ігнат Матасар; виконавчий директор Київської регіональної мережі торгових марок «Піца Челентано» та «Картопляна хата» Юлія Нагорняк.

* Під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться засідання Комітету з економічних реформ. До порядку денного засідання включено питання реформування системи державного управління, зміни інфраструктури реформ у зв`язку з набуттям чинності Конституції 1996 року, а також підбиття підсумків реформи дерегулювання ведення бізнесу.

* Відбудеться брифінг і урочиста церемонія в рамках першого в Україні конкурсу «Рівні можливості: кращий роботодавець 2010», присвяченого визначенню кращих українських компаній, що забезпечують рівність жінок і чоловіків на роботі, можливості для поєднання роботи та сім`ї, рівну оплату праці, боротьбу з дискримінацією і сексуальними домаганнями. Учасники брифінгу розкажуть про мету і методології конкурсу, про сучасну ситуацію щодо рівності у сфері праці в Україні, а також про кращі світові практики і стандартах ЄС щодо забезпечення рівності роботодавцями. Учасники: міністр України у справах сім`ї, молоді та спорту Равіль Сафіуллін, міністр праці та соціальної політики України Василь Надрага, координатор з питань співпраці Представництва ЄС в Україні Лаура Гараняні, Національний координатор Міжнародної організації праці в Україні Василь Костриця.

* Прес-конференція на тему: "Українські компанії створюють чорний список представників сфери консалтингових послуг". Учасники: координатор Союзу споживачів консалтингових послуг (СПКУ) Анна Зайцева; прес-секретар СПКУ Денис Бігус.

* Прес-конференція на тему: «Повернення держсекретарів, скорочення міністерств та інші новації Адміністративної реформи». В роботі візьме участь керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. Запрошено також представник Інституту держави і права ім. В. Корецького НАН України.

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