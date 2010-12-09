Експерт: Метою адмінреформи має стати розмежування політичних і адмінпосад у міністерствах

Метою адміністративної реформи має стати розмежування політичних і адміністративних посад у міністерствах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Києві керівник Центру політико-правових реформ Ігор КОЛІУШКО.

«Якщо міністр займатиметься закупівлями автомобілів для автопарку або лампочками, що перегоріли, то в нього не буде часу на системну роботу», - сказав І.КОЛІУШКО.

На його думку, міністри мають бути політиками, а апарат міністерств мають очолювати державні службовці, зокрема, це можуть бути державні секретарі.

Як сказав І.КОЛІУШКО, основною функцією міністерств має бути розробка і впровадження реформ і вивчення їх результатів, а інші урядові органи повинні реалізовувати закони, надавати адміністративні послуги, проводити контроль і займатися управлінням державною власністю.