Кабмін призначив чергових на Новорічні та різдвяні свята

Кабінет міністрів призначив чергових керівників уряду на дні Новорічних та Різдвяних свят. Згідно з розпорядженнюм №2198 від 8 грудня, 1 і 8 січня 2011 року черговим керівником Кабміну призначено віце-прем’єр-міністра Бориса КОЛЕСНІКОВА, 2 січня – першого віце-прем’єр-міністра Андрія КЛЮЄВА, 3 січня - віце-прем’єр-міністра Віктора ТИХОНОВА, 7 січня – міністра Кабінету міністрів Анатолія ТОЛСТОУХОВА. Також доручено А.ТОЛСТОУХОВУ забезпечити чергування відповідальних працівників у Секретаріаті Кабінету міністрів.

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