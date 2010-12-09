Уряд затвердив порядок реалізації проектів у рамках програм прикордонного співробітництва з ЄС

Кабінет міністрів України затвердив Порядок підготовки та реалізації проектів у рамках програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства, що фінансуються Європейським Союзом.

Відповідну постанову № 1111 від 8 грудня оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, Міністерству економіки доручено забезпечити надання відповідних роз’яснень щодо підготовки та реалізації проектів у рамках програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства.

Проектні пропозиці проектів мають бути надані уповноваженому органу Єврокомісії разом із декларацією апліканта та заявою про партнерство.

Одержувач гранту укладає з уповноваженим органом Єврокомісії грантовий контракт.

Пропозиції щодо надання державної фінансової підтримки реалізації проекту розглядає у встановленому законодавством порядку Міжвідомча комісія з питань підтримки транскордонного співробітництва.