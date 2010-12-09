Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності продовження судової реформи і висловлює переконання, що на сьогодні українська судова система стала ближчою до кращих світових і європейських стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на урочистій церемонії складання присяги суддями, яка відбулась сьогодні у Києві.

«Переконаний, судову реформу необхідно продовжувати. На часі реформування кримінального судочинства, яке повинно ефективно захищати справедливість, права і законні інтереси людей», - підкреслив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що важливим чинником судової реформи є підвищення ролі судів у кримінальному провадженні.

«Принципово важливим напрямком реформи є посилення боротьби з корупцією у судовій системі. Люди мають відчувати, що судова система працює на них, на захист їхніх прав та свобод», - також сказав глава держави.

Говорячи про загальну мету та завдання започаткованої реформи судочинства в Україні, В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що вона повинна наблизити її до кращих європейських і світових стандартів. «Такий суд буде ключовим інститутом громадянського суспільства. Тому наша мета на шляху розвитку України як демократичної держави – формування незалежної та ефективної системи правосуддя», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він висловив переконання, що започаткована судова реформа реалізовується у правильному напрямку і що на сьогодні українське судочинство стало ближчим до людей та більш відповідним кращим світовим і європейським стандартам.