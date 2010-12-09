Україну найближчим часом відвідає лідер КНР
Найближчим часом планується візит до України делегації Китайської Народної Республіки на чолі із лідером КНР ХУ Цзиньтао.
Про це йшлося під час зустрічі міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА з Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні ЧЖАН Сіюнь, повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.
“Я буду дуже вдячний, якщо до складу делегації Китаю, яка прибуде в Україну, ввійдуть представники Міністерства громадської безпеки та міліції КНР, щоб ми мали змогу обговорити детальніше питання двосторонньої співпраці. Адже взаємодія наших силових відомств сприятиме тому, щоб захищати своїх громадян”, - зазначив А.МОГИЛЬОВ.
У своєму виступі міністр зупинився на забезпеченні безпеки масових заходів, а саме: досвіді Китаю під час проведення Олімпіади в Пекіні у 2008 році, враховуючи те, що у 2012 році в Україні проходитиме Чемпіонат Європи з футболу, куди прибуде велика кількість вболівальників із усієї Європи.
“Досвід, який має Китай з проведення Олімпіади, нам також необхідний, зокрема, як такі масштабні заходи вдалося провести на досить високому рівні”, - зазначив А.МОГИЛЬОВ.
У свою чергу посол КНР в Україні відзначив, що “на основі тих завдань, які поставили наші Президенти, ми можемо встановити тісні та зрозумілі зв’язки між нашими країнами для їх вирішення”.