Янукович пропонує вдвічі скоротити держапарат
16:30, 09 грудня 2010Різне
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За даними джерела в Адміністрації Президента
У рамках проведення реформи влади Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує удвічі скоротити кількість міністерств та відомств.
Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в Адміністрації Президента.
У рамках ініціатив глави держави також передбачено скорочення на третину кількості державних службовців, які працюють у центральних органах державної влади.
За словами співрозмовника агентства, також пропонується на 50% скоротити секретаріат Кабінету міністрів.
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