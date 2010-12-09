Карстові провалля у Солотвино можуть з’єднатися в одне і там опиниться все місто - МНС

У Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій не виключають, що за відсутності невідкладних державних заходів карстові провалля у Солотвино Закарпатської області через три роки можуть з’єднатися і з’явиться одне велике провалля, в якому опиниться все місто.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив директор Департаменту цивільного захисту МНС України Василь КВАШУК.

«Якщо нічого не будемо робити, карстові провали, залиті водою, можуть об‘єднатися і через три роки з’явиться загальне провалля, яке об’єднає всі шахти, і з’явиться загальна величезна воронка, заповнена водою, куди попаде вся інфраструктура міста», - сказав він.

За його даними, наразі карстові провалля у Солотвинському солеруднику досягли 2,1 млн. кубометрів загального обсягу, і продовжують збільшуватися. Зокрема, в одному місці від краю провалля до найближчого житлового будинку відстань дорівнює 60 метрів.

У зв’язку з цим у МНС вважають за необхідне створити робочу групу із залученням науковців Академії наук України, провідних фахівців у видобутку солі, щоб вони сформували план дій для запобігання катастрофі в Солотвино, а також дали відповіді на запитання, чи можна продовжувати видобувати у цих солерудниках сіль, використовувати унікальні алергологічні лікарні, які знаходяться під землею, і які заходи треба вжити для зупинки розростання карстових провалів.

Також В.КВАШУК зауважив, що для екологічної реабілітації цього населеного пункту необхідно розробити спеціальну державну програму.

З цією метою керівництво МНС запропонувало урядові термінового провести відповідну нараду із залученням провідних науковців.

Також в МНС зауважили, що згідно з підрахунками, внаслідок затоплення шахт №8 і №9 збитки від невидобутку солі становлять 140 млн. грн.

Крім того, на засипку провалів і рекультивацію територій на сьогодні вже треба витратити майже 200 млн. грн.

Якщо ж, за словами В.КВАШУКА, провалля будуть збільшуватися, то сума збитків може сягнути наразі щонайменш 185 млн. грн., оскільки на шляху розповсюдження стихії перебувають 2 школи, поліклініка, лікарня, дитячий судок, лінія електропередач з підстанціями, газопровід високого тиску.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада Президент Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду врегулювати ситуацію на ДП “Солотвинський солерудник” та зберегти там алергологічні лікарні.