Кількість заступників міністра скоротять до двох - Герман

Кількість заступників міністрів планується скоротити до двох осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН після засідання Комітету з економічних реформ.

«Більше не буде по вісім заступників (міністрів – УНІАН), як є зараз, а тільки по два. І один із заступників виконуватиме і функції керівника апарату», - сказала Г.ГЕРМАН.

Також вона повідомила, що скорочення будуть проведені і в обласних органах влади.

Крім того, за її інформацією, Президент має намір підписати відповідний указ про скорочення в органах влади вже сьогодні.

«Сьогодні Президент підпише відповідний указ. Про це він заявив на засіданні комітету. Він уже дуже конкретно і чітко покаже ті скорочення, які будуть», - сказала Г.ГЕРМАН.